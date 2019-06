Meine Stadt Mordverdacht - Obduktionsergebnis: Tote Rentnerin (93) aus der Südstadt ist erfroren Der Tod von Rentnerin Gisela W. (93) aus der Südstadt wird immer mysteriöser. Nach dem abschließenden Bericht der Obduktion ist die Frau an Unterkühlung gestorben. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, Thomas Klinge, der NP am Mittwoch sagte, gehen die Ermittler aber weiter von einem Tötungsdelikt aus.

Tatort Kestnerstraße: In dieser Wohnung ist die 93-jährige Gisela W. an Unterkühlung gestorben. Nach dem Fund der Leiche am 12. Mai sicherten Kriminaltechniker die Spuren. Quelle: Heidrich