Hannover

Das Hilfskonzept „Housing First“, das künftig auch in Hannover die Wohnungsnot lindern soll, nimmt Gestalt an. Auf Initiative der Stiftung Ein Zuhause entstehen auf einem Erbbaugrundstück der Stadt in Vahrenwald in einem Klinkerbau 15 Kleinstwohnungen für Wohnungslose. Dort sollen sie „bedingungslos“ einen Mietvertrag bekommen und sich nicht der sonst üblichen Prozedur bei der Vermittlung von Sozialwohnungen unterziehen müssen. Gestern feierte der Neubau im Karl-Imhoff-Weg Richtfest.

„Wohnen ist ein Menschenrecht. Doch leider sind immer noch zu viele Menschen gezwungen, auf der Straße zu leben“, sagte der Stiftungsvorsitzende Eckart Güldenberg bei dem Festakt. Mit einem Grundkapital von 30.000 Euro hat die Stiftung bislang knapp eine halbe Million Euro Spenden eingesammelt. „Nur durch dieses breite Engagement ist es möglich geworden, in so kurzer Zeit dieses erste Haus zu bauen“, so Güldenberg.

In dem Neubau, das Kay Marlow entworfen hat, entstehen zwölf Ein- und drei Zweizimmerwohnungen mit einer Durchschnittsgröße von 35 Quadratmetern. Die künftigen Bewohner müssen 5,60 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter zahlen, also monatlich 200 bis maximal 250 Euro. Voraussichtlich zum 1. März sollen die ersten Mieter einziehen.

Das ist die Idee von „Housing First“ Das Konzept „Housing First“ wurde in den 1990er Jahren in den USA entwickelt. Seitdem breitet es sich aus, auch in vielen Städten Europas und Deutschlands, etwa in Hamburg, Berlin und anderen Großstädten wird es angewendet. Im Unterschied zu anderen Hilfsprogrammen müssen Obdachlose bei „Housing First“ nicht viele Stufen der Resozialisation durchlaufen, um am Ende eine Wohnung zu bekommen.Das Konzept funktioniert anders herum: Die eigene Mietwohnung steht am Anfang. Dort können die Bewohner sozialpädagogische Hilfsangebote in Anspruch nehmen, sind aber nicht dazu verpflichtet. Zudem wird auch keine Abstinenz von Alkohol oder anderen Substanzen als Voraussetzung verlangt. Der Ansatz basiert darauf, dass eine obdachlose Person als erstes und wichtigstes eine stabile Unterkunft braucht und andere Angelegenheiten erst danach angegangen werden sollten. In Finnland ist die Zahl der Langzeitobdachlosen seit dem Start von „Housing First“ um mehr als ein Drittel gesunken – mit nachhaltigem Erfolg. Nach Ansicht von Experten halbieren sich mit „Housing First“ außerdem die Sozialkosten für die Gesellschaft.

Doch das Modellprojekt, das wissenschaftlich begleitet wird, sei nur ein Anfang, betonte der Vorsitzende: „Ein Haus allein kann die große Not nicht lindern.“ Nach Angaben der Stiftung leben allein in Hannover rund 4500 Menschen auf der Straße, in Notunterkünften, in stationären Einrichtungen oder in prekären Verhältnissen. Ein weiterer Bau mit sechs Wohnungen auf dem Grundstück sei bereits in Planung, zwölf weitere sollen auf dem Areal des Stephansstift in Kleefeld entstehen. Dort sollen Wohnungslose und Studenten Tür an Tür leben. „Ohne Geld geht all das nicht. Öffnen Sie Ihre Herzen für Obdachlose“, appellierte Güldenberg.

Auch Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes machte beim Richtfest deutlich, wie wichtig das Projekt für die Stadt sei. „Es gibt in Hannover noch immer viel zu wenig kleine Wohnungen gibt. Wir brauchen einen Kraftakt, um hier gegenzusteuern, damit nicht noch mehr Menschen wohnungslos werden“, so Müller-Brandes und betonte: „Dieses Projekt zeigt auch, das sehr viel möglich ist, wenn man nur will.“ Am fehlenden Willen der Stadt war das Projekt lange gescheitert. Erst ein Ratsbeschluss 2018 hatte Druck gemacht.

Wie erfolgreich und nachhaltig „Housing First“ sein kann, hatte sich bereits während der Corona-Zeit in einem anderen Projekt gezeigt. Die Stadt Hannover hatte zusammen mit Land und Region im April zunächst die Jugendherberge am Ihmeufer und später ein Gästehaus in der Eilenriede angemietet, um 66 Obdachlosen vor dem Coronavirus zu schützen. Mittlerweile haben 21 von ihnen eine eigene Wohnung, zwölf eine neue Arbeit gefunden.

Von Britta Lüers