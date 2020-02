Obdachlosigkeit: Krank und auf der Straße

Hannover

Manchmal sind sie sichtbar. Und manchmal hörbar. Die ältere Dame mit ihrem ganzen Hab und Gut, das sie im Einkaufswagen mit sich herumschiebt. Manchmal schreit sie auch unverständliche Dinge heraus. Der abgerissen ausschauende und offensichtlich betrunkene Mann, der mit dem Alkohol aber nur die Stimmen betäubt, die er in seinem Kopf hört. Der Bärtige auf der Parkbank, der nicht schläft, sondern vor sich hin dämmert. Sie sind nur die Spitze des Eisbergs, die im Dunkeln sieht man nicht besonders deutlich und die nimmt man meist nicht wahr. Jene wohnungslosen Menschen, die unter psychischen Störungen, depressiven Stimmungen und Depressionen leiden, die Psychosen, posttraumatische Belastungsstörungen und Angststörungen haben. Und man fragt sich: Macht die Straße krank oder landen Menschen durch ihre Krankheit auf der Straße?

Existenzsicherung kommt als erstes

„Die Straße verursacht keine Krankheiten wie Schizophrenie, aber wer schizophren ist und auf der Straße lebt, hat kaum eine Chance“, sagt Ulla Neubacher. Neubacher ist Suchttherapeutin, hat 13 Jahre im Kontaktladen Mecki als Streetworkerin gearbeitet und bietet nun schon seit zehn Jahren psycho-soziale Beratung für Obdachlose an. In der zentralen Beratungsstelle, der ZBS Wohnungslosenhilfe des Diakonischen Werk in der Berliner Allee, spricht sie täglich mit Menschen, die das Leben auf der Straße zur Verzweiflung treibt. Sie hilft mit „Existenzsicherung“ – und die fängt an beim Schlafsack, damit der Mensch nicht draußen erfriert, mit Essen, mit einer heißen Dusche und mit einer Postadresse. 800 Menschen haben hier derzeit ihre Adresse. Neubacher kann Angstbewältigungsstrategien vermitteln, „viele haben Ängste, weil sie schon Opfer von Übergriffen und Überfällen geworden sind“. Auch depressive Verstimmungen seien stark verbreitet, „niemand, der auf der Straße lebt, ist fröhlich und unbeschwert“. Die wenigsten aber, sagt Neubacher, „sind schwerst psychisch Kranke, die durch das psychiatrische System fallen und auf der Straße landen“.

Früher wurden sie in Anstalten eingewiesen

Dass nun aber mehr Menschen mit Psychosen, Wahnvorstellungen oder Schizophrenie auf der Straße seien als früher, habe mit einer Gesetzesänderungen zu tun. Seit 2018 dürfen Patienten in Niedersachsen nicht mehr so schnell zwangseingewiesen oder zwangsmedikamentiert werden. „Das ist auch gut so“, sagen Neubacher und ihr Chef Norbert Herschel, Leiter der ZBS. „Aber es bedeutet eben auch, dass die Leute jetzt am Bahnhof sind“, fügt Herschel an. „Die sind dann unbehandelt auf der Straße, das sind die schlimmen Einzelfälle, die auch in der Öffentlichkeit bemerkt werden.“

„Bei den Systemsprengern haben wir uns in einer Arbeitsgruppe zusammengeschlossen“, erzählt Ramona Pold, Sozialarbeiterin bei der Caritas. Es gebe ein multiprofessionelles Interventionsteam aus Vertretern der Feuerwehr, Polizei, Sozialarbeitern, Streetworkern, Rechtsanwälten. „Wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns über die schwierigen Fälle aus, damit die nicht durchs System fallen.“ Pold weiß, wie wichtig es ist, bei manchen „die Triggerpunkte zu kennen. Die sind eigentlich total friedlich, aber dürfen eben nicht von hinten oder auf der Schulter angefasst werden“. Oder sie flippen nur dann aus, wenn man ihnen in die Augen schaue. „Wenn wir das weitergeben können, ist es eine große Erleichterung, falls mal ein Vorfall passiert.“

70 Prozent psychisch krank?

Laut Caritas sind es 70 Prozent der Obdachlosen, die psychische Probleme haben. Seit Mai 2019 hat deren Straßenambulanz zu jedem Patientenkontakt ein Evaluationsbogen erstellt. „Vor diesem Hintergrund und vor dem jahrzehntelanger Erfahrungen wissen wir, dass die psychischen Störungen zunehmen“, erklärt Tatjana Makarowski, Leiterin der Abteilung Soziale Dienst, Gesundheit und Migration bei der Caritas Am Leibnizufer. Täglich ist die Straßenambulanz „draußen“ oder auch in den Unterkünften unterwegs, zu speziellen Gesundheitssprechstunden kommt auch ein Psychiater. „Das Problem ist häufig, dass die Menschen zwar krank sind, aber keine Diagnose haben“, so Makarowski. „Ohne Diagnose gibt es aber keine Behandlung.“ Von Mai bis Oktober 2019 habe es 428 Kontakte über die Gesundheitssprechstunde gegeben, 70 Prozent davon hätten Diagnosen „von der einfachen Depression bis hin zu schwersten psychischen Erkrankungen wie schizophrene Psychosen, Verhaltensstörungen und natürlich auch Alkoholismus, Drogenabhängigkeit und Medikamentenabhängigkeit, die vor allem die Frauen betreffen“. Caritas-Sprecherin Christiane Kemper macht darauf aufmerksam, „dass wir diese Untersuchung natürlich nicht auf alle Wohnungslosen in Hannover beziehen können, viele erreichen wir ja nicht“. Deswegen sei es sogar möglich, dass die Dunkelziffer noch höher sei. Aber wie bekommt man als Schizophrener auf der Straße seine Medikamente? „Wenn die Einsicht da ist, ist das das kleinste Problem“, sagt Ramona Pold. „Wir haben hier Ärzte, aber auch niedergelassene Mediziner, die unsere Leute behandeln. Die Hilfsbereitschaft der Ärzte ist toll“, lobt sie.

Schnelle Hilfe bei Einsicht

Und wenn keine Einsicht vorhanden ist? Dann müssen Sozialarbeiterinnen wie wie Pold den Boden bereiten. Vertrauen ist nicht gerade das, was auf den Straße gelernt wird, viele machen dicht, auch, weil es zu ihrer Überlebensstrategie gehört. „Der erste Kontakt läuft oft hier über den Tagestreff“, berichtet Pold. Auf einen Kaffee zu Ramona, dort Gespräche auf Augenhöhe und Wertschätzung erleben, „über einen langen Prozess kann die Einsicht entstehen.“ Personelle Konstanz, gleiche Ansprachen, gleiche Rituale – „so kann Bindungsfähigkeit entstehen“, sagt Tatjana Makarowski.

Wobei es ohnehin schwierig ist, Psychotherapeuten für Wohnungslose zu finden. „Psychotherapeuten sind rar gesät“, weiß Ulla Neubacher. „Und unser Klientel ist nicht einfach, das sind nicht immer die Zuverlässigsten.“

Das, was ohnehin alle Obdachlosen benötigen würden, ist mindestens genau so schwierig zu finden. „Die Wohnungslosigkeit kann man nicht durch unsere Sozialarbeit auflösen, das kann nur ein funktionierender Wohnungsmarkt“, sagt Norbert Herschel.

