Hannover

Der Obdachlose, der seit etwa zwei Jahren in der List lagerte, zuletzt an der Bödekerstraße, ist am Sonntagabend tot aufgefunden worden. Die genaue Todesursache sei bisher unklar, sagte Polizeisprecherin Jessica Niemetz, der Kriminaldauerdienst ermittle. Es gebe aber keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.

Viele Oststädter hatten Anteil am Schicksal des Obdachlosen genommen. Insbesondere, als er vor zwei Jahren am Königinnendenkmal lagerte. Manche hatten ihm ein Lager errichtet, ihn mit Kleidung und Nahrungsmitteln versorgt. Bis das Ordnungsamt eingeschritten sei und ihm die Habseligkeiten weggenommen habe, wie Anwohner damals schilderten. Ordnungsrechtlich ist Lagern an öffentlichen Orten verboten.

Nachbarn fühlten sich gestört

Manche Nachbarn freute das Eingreifen der Behörde: Sie hatten sich über den Müll am Lagerplatz und die verrichtete Notdurft geärgert. Der Obdachlose, der aus Israel stammen und vor allem Englisch gesprochen haben soll, zog weiter, lagerte an der Yorck- und zuletzt an der Bödekerstraße. Überall löste er ähnliche Reaktionen aus: Manche wollten ihm helfen, andere störten sich an ihm.

Dem Ordnungsamt war er offenbar seit 2016 bekannt. Anfangs habe er am Bahnhof kampiert, später an der Marienstraße in der Südstadt. Mehrfach sei er auf Obdachlosen-Unterkünfte hingewiesen worden. Einmal sei eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen ihn eingegangen, aber nicht verfolgt worden, weil nicht klar gewesen sei, ob er überhaupt schuldfähig gewesen wäre.

Zeuge findet 57-Jährigen

Ein Zeuge habe den wohnungslosen 57-Jährigen am Sonntag schließlich gegen 19 Uhr an der Bödekerstraße in Höhe des alten Postamtes entdeckt, sagte Polizeisprecherin Niemetz. Notarzt und Feuerwehr hätten den Tod des Mannes festgestellt.

Von Verena Koll