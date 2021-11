Hannover

Der Winter steht an, und die Stadt Hannover erweitert ihr Nothilfeprogramm für obdachlose Hannoveraner. Ab Mittwoch, 1.Dezember, steht den Männern und Frauen in der Notschlafstelle am Alten Flughafen im Stadtteil Vahrenheide zusätzlich noch ein Tagesaufenthalt zur Verfügung. Heißt: Wer die Nacht dort verbringt, wird am Morgen nicht mehr auf die Straße gesetzt, sondern kann sich auch den Tag über in der Unterkunft aufhalten. Oder: Wer die Nacht woanders verbracht hat, kann sich in den Räumlichkeiten tagsüber dort aufhalten. Rein formell hat der Tagesaufenthalt von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Ergänzung: In der Notschlafstelle für Obdachlose am Alten Flughafen haben der Bereich „Wohnen und Leben in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen“ der Stadt Hannover und das Deutsche Rote Kreuz einen Tagesaufenthalt geschaffen. Quelle: Dröse

Die Corona-Pandemie schränkt die Kapazitäten von Tagesaufenthalten für Obdachlose weiterhin ein, heißt es bei der Stadt. Und handelt. 182.000 Euro lässt sich die Verwaltung den Tagesaufenthalt kosten. Der ist zwar zunächst nur befristet bis zum 28.Februar 2022, doch sei man bereit, das Angebot zu verlängern, wenn es die Witterung notwendig mache, sagt Sarah Arki, die Bereichsleiterin im Fachbereich Wohnen und Leben bei der Stadt. Der Anlauf hat noch einen weiteren Vorteil: „Unsere Gäste können sich duschen und ihre Wäsche waschen. Außerdem bekommen sie kostenfrei warme Getränke und Brötchen, und W-Lan gibt es auch“, sagt Swantje Senkbeil, Sozialarbeiterin beim Deutschen Roten Kreuz, das die Unterkunft zusammen mit der Stadt betreut.

Auch im Tagesaufenthalt gibt es einen Ruhebereich

Swantje Senkbeil ist eine von insgesamt zwei sozialpägagogischen Mittarbeitern des DRK, die sich um die Besucher kümmern. Platz ist im Tagestreff für etwa 50 Personen, sie können dort auch lesen, zudem gibt es acht Behelfsbetten für Besucher, die Ruhe brauchen. Und: Auch Hundebesitzer können vorbei kommen, für sie stellen Stadt und DRK Wohncontainer zur Verfügung, auch für die Nacht.

Der Notschlafbereich befindet sich im hinteren Teil der Immobilie Am Alten Flughafen. Schlafräume – die Dörfer heißen – für bis zu acht Gäste sind zurzeit noch durch blickdichte Bauzäune voneinander getrennt. Trockenbauwände will die Stadt aber noch hochziehen lassen, berichtet Sarah Arki. Überwiegend nutzen Männer diese Schlafmöglichkeit. Die 15 Frauen, die zurzeit zu Gast sind, haben einen eigenen Schlafbereich, der von Wachpersonal gesichert ist. „Zurzeit haben wir eine 55prozentige Auslastung unserer Notschlafstelle“, so Swantje Senkbeil.

2-G-Regel gilt für die Obdachlosen nicht – Kontrolle am Eingang

Thema Corona: Die 2-G-Regel im Haus gilt nur für Mitarbeiter und Besucher, wenn es welche gibt. Nicht für die Obdachlosen. Sollten sie an Corona erkranken oder Kontakt zu Corona-Infizierten haben, ziehen sie in das von der Region Hannover betriebene Quarantäne-Hotel. So wie im September, als in der Unterkunft ein Besucher an Corona erkrankt war und dann insgesamt 13 Bewohner von dem Virus befallen wurden. Dem Gesundheitsamt der Region war es aber recht schnell gelungen, die Infektionskette zu unterbrechen – durch den Umzug ins Hotel.

Wer in die Unterkunft zieht oder abends dorthin zurückkommt, bei dem wird am Eingang mit Hilfe eines Stirnthermometers die Temperatur gemessen. Und die Schlafbereiche sind so entzerrt, dass der gebotene Mindestabstand gewahrt bleibt. Die Stadt Hannover stellt aktuell mehr als 205 Schlafplätze zur Verfügung. Sie sind zu 60 Prozent belegt.

Hilfe für Ondachlose: Die Notschlafstelle Alter Flughafen betreibt die Stadt mit dem DRK schon länger. Jetzt ist noch ein Tagesaufenthalt dazu gekommen. Obdachlose erreichen die Unterkunft mit der Stadtbahn Linie 1, für die die Stadt ihnen die Fahrscheine gibt, wer das wünscht. Quelle: Dröse

Von Andreas Voigt