Hannover

Helfer brauchen Hilfe: Die Hilfsorganisationen für obdachlose Menschen stehen mittlerweile vor weiteren Problemen, die sie in „normalen“ Zeiten, also vor der Corona-Pandemie, nicht hatten.

Zu viel Andrang bei Essensausgabe

Eines betrifft die sogenannten Inzidenzwerte. Also jene, die bestimmen, wie viele Menschen sich noch treffen können, wenn die Corona-Infektionen einen bestimmten Wert übersteigen. Liegt der Inzidenzwert zwischen 35 bis 50 – das ist mittlerweile auch in Hannover so – dürfen sich im öffentlichen Raum maximal 25 Personen treffen. Bei Verstößen muss mit hohen Bußgeldern gerechnet werden.

Zu den Essensausgaben etwa der Obdachlosenhilfe, des Bollerwagens oder des Kältebusses am Raschplatz erscheinen aber immer viel mehr Menschen. „Das sind weit mehr als 100 Personen“, weiß Reinhold Fahlbusch von Stidu. Und warnt: „Hier muss man aufpassen, dass man nicht die elementaren Strukturen der Obdachlosen zerschlägt und die Helfer kriminalisiert“, sagt Fahlbusch. „Die brauchen jetzt Unterstützung, das könnten Absperrungen sein, Hilfe vom städtischen Ordnungsdienst, im Zweifel setzt man da Soldaten ein“, meint er gegenüber der NP.

Klopapier hamstern geht nur mit Wohnung

Das andere Problem ist eines der anrüchigen Art. Bereits im Frühjahr hamsterten Bürger aus unerfindlichen Gründen Toilettenpapier, auch jetzt sind temporär die Regale wieder leer. Das Bollerwagen-Team hatte in einem Facebook-Aufruf zu entsprechenden Spenden aufgerufen. „Da viele Menschen derzeit Klopapier hamstern und die Regale leer sind oder der Kauf auf ein Paket rationalisiert ist, haben wir nun große Mühe für die nächsten Wochen, wöchentlich 200 Rollen (nicht Pakete) zu bekommen“, hieß es da. Ein Mensch auf der Straße benötige je eine Rolle pro Woche, „wir können aber auch nur geben, wenn wir welches haben“, schreibt das Team und bittet um Klopapierspenden.

Von Petra Rückerl