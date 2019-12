Totos steiniger Weg aus der Obdachlosigkeit

Hannover

Weihnachten auf der Straße? Für Toto (51 Jahre) ist das in den letzten Jahren Normalität geworden. Dieses Jahr sollte er seit Jahren mal wieder ein Dach über dem Kopf haben – er war einer der Teilnehmer des Little-Home-Projektes. Doch dann kam alles ganz anders.

Für einen Schnack ist Toto immer zu haben. Mit seinem „ Mercedes“, wie er seinen Rollator nennt, „parkt“ er vor einem Discounter in der Innenstadt. Richtig betteln tut er eigentlich nicht, nur manchmal fragt er nach einer kleinen Spende. Oft geben die Passanten ihm von sich aus einen Euro oder mehr. Und viele bleiben für ein paar Worte. „Ich hab immer was zu erzählen“, sagt der 51-Jährige und grinst.

„Man muss sich gegenseitig helfen“

Das Kleingeld wird meist direkt in Getränke umgesetzt. So auch jetzt. Toto kommt mit einer kleinen Flasche wieder aus dem Discounter. Während er trinkt, kommt ein anderer, offenbar obdachloser Mann dazu. „Hier“, sagt Toto und gibt dem Neuankömmling etwas von seinem Kleingeld. Der Mann bedankt sich und zieht weiter. „Man muss sich gegenseitig helfen“, sagt der 51-Jährige und zuckt mit den Achseln.

Obdachloser Toto unter dem Bremer Damm (Nähe Morwegsgasse) vermisst sein "Little Home". Quelle: Nancy Heusel

Helfen. Damit ist es so eine Sache. Anfang des Jahres war es, als Toto für das Little-Home-Projekt ausgewählt wurde. Ein kleines Zuhause, ein Dach über dem Kopf. Mehr braucht es manchmal nicht, so die einfache Idee der Macher des Vereins „Little Home Köln“. Die Initiative sorgt bundesweit für provisorische, spendenfinanzierte Unterkünfte für Wohnungslose. Drei Quadratmeter Wohnfläche aus groben Spanplatten, samt Campingtoilette, Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Kasten und Rauchmelder.„Unsere Unterkünfte lösen nicht das Problem der Obdachlosigkeit, aber wir sehen sie als Chance, die Straße zu verlassen“, erklärte Sven Lüdecke vom Verein damals.

Little Home funktionierte einfach nicht

Toto war von Anfang an dabei, half beim Bau seines kleinen Hauses sogar mit. Doch kurz danach zeigte sich das „Home“ schon als unpraktikabel. „Zunächst mal durfte ich nicht mit entscheiden, wo es hinkommt“, sagt der 51-Jährige. Seine Hütte wurde unter dem Bremer Damm, nahe dem Zentrum für Hochschulsport aufgestellt. Dort stehen bereits viele Wohnwagen, die von Wohnungslosen bewohnt werden. Doch Toto kam mit den Nachbarn nicht klar. „Das waren Flüchtlinge aus Südosteuropa, mit denen geriet ich ständig aneinander!“, schimpft er. Sicher fühlte er sich nach kurzer Zeit nicht mehr. Doch auch mit dem Little Home selbst funktionierte es nicht. „Das ist im Grunde eine Hundehütte! Da passt gerade mal die Matratze und das Klo hinein.“

Immer weniger nutzte er das Little Home im Laufe des Jahres, schlief zwischenzeitlich wieder am Steintor, ab dem Herbst besuchte er es gar nicht mehr. „Die Grundidee war nicht verkehrt, doch die Umsetzung schlecht. Das Projekt ist gescheitert“, sagt der 51-Jährige.

Projekt wagt Ende 2020 einen Neustart

Inzwischen ist das sogar offiziell. Auch Vereinschef Sven Lüdecke bestätigt das vorläufige Ende des Projekts. Drei Hütten gibt es laut Lüdecke noch in Hannover, doch die stehen alle ungenutzt auf privatem Grund. Zuvor ließ die Stadt die kleinen Holzhütten aus dem öffentlichen Raum räumen – unter anderem das Little Home einer Frau in Ricklingen, das dort rechtswidrig auf der öffentlichen Straße stand. Auch die zwei Hütten unterm Bremer Damm – unter anderem das von Toto – hat die Stadt inzwischen wegbringen lassen, weil sie unerlaubt im öffentlichen Raum stehen. Ganz aufgeben will der Verein „Little Home“ jedoch nicht – zumal das Projekt in anderen Städten durchaus funktioniert habe und auch für Toto sein Gutes hatte, der nun wieder über einen Personalausweis verfügt, eine Krankenversicherung hat und Hilfsleistungen erhält. „Ende 2020 starten wir noch einmal neu“, kündigt Lüdecke an.

Besonders traurig über den Verlust seiner „Hundehütte“ ist Toto derweil nicht: „Nur ein Bett mit Dach drüber reicht einfach nicht für ein Zuhause.“ Sein eigenes Zuhause hat Toto bereits vor Jahren verloren. Auf die Frage nach den Gründen wird der sonst so redselige Hannoveraner wortkarg. „Es fing alles an mit der Scheidung“, sagt er leise. „Ich hab’ mich dann aufgegeben“, deutet er an. Man habe ihm die Kinder entzogen. Zwei Jungs, zu denen er heute keinen Kontakt mehr hat.

Dann ging es Schlag auf Schlag: Job weg, Wohnung weg. „Und plötzlich war ich auf der Straße angekommen“, sagt der gebürtige Kirchroder. Oft sei er in der Vergangenheit in Deutschland herumgetingelt, doch die meiste Zeit seiner Obdachlosigkeit habe er in seiner Heimatstadt, auf den Straßen von Hannover, verbracht.

Toto hat ein Zimmer – nach sieben Jahren auf der Straße

Doch diese Zeiten könnten sich jetzt dem Ende neigen. Seit Kurzem hat er einen echten, „halbwegs festen Wohnsitz“, erzählt er und sein Gesicht hellt sich auf. „Ich bin über die Diakonie in einer WG untergekommen“, sagt er. Ein richtiges Zimmer, ein Bett und vier Wände aus Stein, nicht aus Spanplatte. Hat nach dem gescheiterten Little-Home-Projekt Totos Weg aus der Obdachlosigkeit nun doch noch begonnen? Soweit will der 51-Jährige noch gar nicht denken – so kurz vor Weihnachten. Er genießt erst mal nur: Es werden die ersten Feiertage seit sieben Jahren sein, zu denen er in seinem eigenen Zimmer schlafen wird.

Von Simon Polreich