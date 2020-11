Hannover

Zwei Männer, eine Sprache: Man merkt, dass Milko Franic (42) noch ein bisschen weiterplaudern möchte. Adis Ahmetovic (27), in Hannover geborenes Kind geflüchteter bosnischer Eltern, übersetzt. Und so oft kommt es nicht vor, dass jemand mit Franic in seiner Sprache spricht. Oder überhaupt mit ihm redet. Doch Ahmetovic drängelt, er hat einen Termin für Milko im Friederikenstift gemacht, will ihn dorthin begleiten. Sein Schützling muss geröntgt werden, es muss eine Diagnose her und dann eben hoffentlich und endlich Hilfe geben für sein seit einer komplizierten Fraktur und OP schmerzendes Knie.

Und dann hat der 27-Jährige ja auch noch weitere Termine. Adis Ahmetovis ist neben Ulrike Strauch einer der beiden SPD-Vorsitzenden Hannovers, hat sich gerade als Kandidat aufgemacht, seinen Wahlkreis 41 ( Hannover Stadt 1) als Bundestagsabgeordneter vertreten zu wollen, wo er bisher Bezirksratsherr ist. Politik kennt keinen Acht-Stunden-Tag. Und keine Obdachlosigkeit, jedenfalls keine eigene.

Endlose Tage ohne Arbeit

Milko Franic hat Zeit, denn er ist obdachlos. „Ohne Beschäftigung fühlen sich die Tage endlos an“, hat er Ahmetovic erzählt. Franic ist einer jener Menschen, die in einem Notfallprojekt bis zum 15. Oktober im Naturfreundehaus und zuvor in der Jugendherberge untergebracht waren. Kurz vor dem Aufenthalt in der Jugendherberge wurde Franic im April im Friederikenstift am Bein operiert. Während andere frisch Operierte mit einem Zuhause und einer Krankenversicherung in die Reha gehen, um gesund zu werden, landete der Kroate aus Bosnien-Herzegowina wieder auf der Straße. Dort ist jetzt wieder seit Mitte Oktober, sein Knie schmerzt höllisch.

Die Ärzte im Friederikenstift empfehlen Physiotherapie und Schmerzmittel, die Franic’ Hausarzt ihm verschreiben solle. „Welcher Hausarzt?“, fragt Ahmetovic irritiert. Zwei Wochen später hat er mit Franic einen weiteren Kliniktermin, dieses Mal im DRK-Clementinenhaus. „Die waren sehr zuvorkommend und freundlich“, sagt der SPD-Mann. Und hätten dennoch noch nicht helfen können, weil es weiterer Untersuchungen bedarf. „Die Ärzte vermuten, dass möglicherweise die Stahlplatte im Bein schmerzt, sein Körper könnte auf das Metallstück reagieren und eine zweite OP brauchen“, berichtet Ahmetovic.

Elektrotherapie bei der Caritas

Klar ist, dass der 42-Jährige in dieser Situation ohne Obdach, ohne Hausarzt, ohne Krankenversicherung ist. Lediglich der Caritas-Arzt im Tagestreff am Leibnizufer kann ihm ab und zu lindernde Elektrotherapie geben. Bis er wieder auf der Straße herumläuft. „Solche Schmerzen hatte ich nicht einmal, als ich mir im Balkankrieg drei Kugeln eingefangen habe“, sagt Franic, der aus der damals heftig umkämpften Stadt Novo Travnik kommt.

Und nun? Schmerz hin, Kälte her - in eine Notunterkunft will er eigentlich nicht wieder gehen. „Dort ist Gewalt, da sind Alkoholiker und Drogenleute, da wurde ich bestohlen, meine Papiere sind weg, mein Rucksack und selbst meine Krücken sind mir gestohlen worden“, berichtet er. Und fügt hinzu: „Ich bin kein Penner. Ich muss nur das Knie in Ordnung bringen und will dann wieder arbeiten. Ich muss und will arbeiten“, sagt er fast flehend. Bevor er sich aufmacht, um sich einen einigermaßen sicheren Platz unter einer Brücke zu suchen.

Ersatzpapiere können kommen

Sozialdemokrat Ahmetovic hat mit den Sozialarbeitern und -helfern gesprochen, die schon schwärmerisch von Milko berichten, von seiner Mitarbeit im Projekt Jugendherberge, von seinem Einsatz dort für die Gemeinschaft und seinem Humor, den er trotz allem zeigt. Ahmetovic hat sich mit dem kroatischen Konsulat und einem Familienmitglied von Milko Franic in Verbindung gesetzt, um Ersatzpapiere für ihn zu bekommen. Und er hat in einer christlichen Gemeinde nach einem Zimmer für Franic angefragt. „Er muss sein Bein schonen, das geht nicht, wenn er draußen herumläuft. Das ist das A und O bei ihm, Milko braucht eine feste Unterkunft, Genesung und Papiere“, weiß der 27-Jährige.

Demut vor der selbstgestellten Aufgabe

Ja, Ahmetovic setzt sich ein, auch emotional. Und lernt so etwas wie Demut vor der selbstgestellten Aufgabe. Der junge Mann, eher der Machertyp, dachte anfangs, er könne schnell helfen. Hier und da ein Gespräch, ein paar Anrufe, doch es gibt Grenzen - des Rechts, der Bürokratie, der Geduld und auch persönliche. Dass Milko Franic sich in seiner Heimat nicht melden mag, versteht Ahmetovic mittlerweile. „Er schämt sich so unglaublich, weil er glaubt, dass er gescheitert ist.“

Dabei ging vier Jahre alles gut - wenn man davon absieht, dass Franic in der Grauzone auf Baustellen arbeitete und seine Wohnung von dem Job abhing. Nachdem er sich das Bein beim Arbeiten brach und er kein Geld mehr verdiente, wurde er aus der Wohnung geschmissen. Zwar kümmerte sich die Caritas um den Mann, konnte ihm auch den Platz in der Jugendherberge und Naturfreundehaus organisieren, aber eine Wohnung, Arbeit, Papiere können auch die besten Sozialarbeiter nicht beschaffen.

Housing-First-Konzepte angemahnt

„Es gibt Leute, die fallen aus unserem sozialen System heraus, es ist lückenhaft. Das müssen wir ändern“, sagt Sozialdemokrat Ahmetovic. Aber es geht ihm nicht nur um den Kroaten, der Ahmetovic mittlerweile seinen „Brat“, Bruder, nennt. „Wir brauchen mehr Housing-First-Konzepte wie im Naturfreundehaus, kleine mit Betreuung versehene Einheiten von Leuten, die so eine Chance bekommen, wieder vollwertige Mitglieder der Gesellschaft zu werden.“ Das Thema treibt ihn um, zuweilen auch auf. „Unsere Regelstrukturen und Kapazitäten reichen nicht für alle, wir brauchen mehr Personal, mehr sozialpädagogische Betreuung für die Menschen.“

Neben Tauben auch Obdachlose zählen

Dass da etwas in Gange ist in Hannover, dass etwa mehr Tagestreffs kommen, begrüßt er. Gewünscht hätte er sich, dass man im Frühjahr an einer Fortsetzung des Projekts vom Sommer gearbeitet hätte. Dass man darüber nachgedacht hätte, dass nach dem Projektende Herbst und Winter kommen - und die zweite Corona-Welle. So landeten 17 der Menschen aus dem Projekt dann doch wieder auf der Straße. „So etwas darf nicht passieren.“ Er ärgert sich, dass niemand in der Stadt genau weiß, wie viel Obdachlose es gibt. „Wir haben in der Stadt für alles eine Statistik, sogar die Anzahl der Tauben ist uns bekannt. Aber wir wissen nicht, wie viele Obdachlose wir haben." Das gehe so nicht, hier müsse gehandelt werden.

Milko Franic bekommt nun möglicherweise dank des Einsatzes der Sozialarbeiter, der ehrenamtlicher Helfer und vor allem der Hilfe von Adis Ahmetovic seine Chance. „Es gibt sicher viele Fälle, denen man mit persönlichem Einsatz helfen könnte“, ahnt Ahmetovic. „Jeder ist es wert. Es sind unsere Mitmenschen.“ Aber er sagt auch: „Es bleibt eine originäre Aufgabe des Staates, den Menschen zu helfen.“

Von Petra Rückerl