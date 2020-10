Hannover

Wo bleiben, wenn es nieselt und sich nirgendwo ein Platz zum Wärmen findet? Die SPD sorgt sich um obdachlose Menschen in der Stadt. Weil das Naturfreundehaus in Nähe der Eilenriede für ihre Unterbringung jetzt geschlossen ist, hat sich das Problem verschärft.

SPD-Parteichef Adis Ahmetovic wirft der Verwaltung „soziale Kälte“ vor. In einer mit Fraktionschef Lars Kelich abgestimmten Erklärung fordert er, dass „kurzfristig alle Unterkünfte für obdachlose Menschen ganztägig geöffnet werden, sodass in der kalten Jahreszeit niemand dazu gezwungen wird, den Tag auf der Straße verbringen zu müssen“.

Fakten ignoriert?

„Wer der Stadt im Umgang mit obdachlosen Menschen soziale Kälte vorwirft, ignoriert Fakten“: So kontert die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette. Die Stadt biete 950 dauerhafte Plätze in Obdachlosenunterkünften und rund 220 Notschlafstellen an fünf Standorten an. In den Notschlafstellen können hilfsbedürftige Menschen kostenfrei und ohne Anmeldung übernachten.

Sozialdezernentin Sylvia Bruns, die am Donnerstag ihren ersten Tag im Amt hatte, kündigt an, die Kommune werde „ihre Anstrengungen zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit noch verstärken“. Ein Baustein dafür sei ein neues Betreuungsprojekt, das die Stadt gemeinsam mit der Region auf den Weg bringe.

Perspektiven entwickeln

„Es geht uns nicht nur darum, die obdachlosen Menschen von der Straße zu holen. Wir wollen mit ihnen Perspektiven entwickeln. Dabei bauen wir auch auf die Hilfe der Sozialverbände“, betont Bruns. Von eben diesen Verbänden aber kommt ebenfalls Kritik. Caritas oder Diakonie berichten, dass die Zahl der Menschen, die Virus und Kälte auf der Straße schutzlos ausgeliefert seien, in den Wintermonaten stark steigen werde. Die Betroffenen würden wie in den vergangenen Wintern die Notunterkünfte der Stadt meiden – aus Angst vor Schlägereien und Diebstählen.

Laut Tegtmeyer-Dette konnten seit Freitag acht der 29 Bewohner des Naturfreundehauses „ordnungsbehördlich untergebracht werden, weitere vier Personen haben anderweitige Möglichkeiten in Anspruch nehmen können“. Für 16 werde nach Perspektiven gesucht. Das aber reicht der SPD nicht.

Plätze reduziert

Ahmetovic stellt fest, dass wegen der Corona-Pandemie tagsüber Anlaufstellen für Obdachlose fehlen. Die Einrichtungen hätten die Platzzahl reduzieren müssen. Es sei „ nicht hinnehmbar und nachvollziehbar, dass die Stadt Hannover die Unterbringung von obdachlosen Personen in einer Pandemie nicht gewährleisten kann“.

Bruns hält dagegen: „Die Fakten, die Entwicklungen der vergangenen Jahre sowie die spontanen Hilfsangebote in der ersten Akut-Phase der Pandemie zeigen, dass die Stadt sich ihrer Verantwortung bei der Unterstützung obdachloser Menschen bewusst ist.“

Von Vera König