Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) spricht im Interview mit der NP über den Streit um die Unterbringung von Obdachlosen, nötige Angebote auch in Zeiten von Corona und die Kritik aus dem Rathaus.

Der grüne Oberbürgermeister Belit Onay macht Platz für Flüchtlinge, hat aber keinen für „unsere“ Obdachlosen. Ist das so?

Selbstverständlich nicht. Den einen zu helfen, heißt nicht, es bei den anderen zu lassen. Das habe ich von vornherein gesagt. Und es verbietet sich, hier Menschen in prekären Situationen gegeneinander auszuspielen. Es ist mein erklärtes Ziel, die Situation von Obdachlosen in dieser Stadt zu verbessern. Wie ernst das Thema ist, zeigt nicht zuletzt der Tod von zwei Obdachlosen in der vergangenen Woche. Mein Satz, der im Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel fiel, ist nicht nur grünes Thema – viele Kommunen wollen sich an der Aufnahme von geflüchteten Menschen beteiligen. Dass der Satz im Kontext mit den 17 Menschen aus dem Naturfreundehaus polarisiert oder sogar widersprüchlich erscheint, ist nicht beabsichtigt. Selbstverständlich gibt es Platz für obdachlose Menschen bei uns in Hannover.

Wie stellen Sie sich denn zu dem Fall der 17 Menschen?

Wir haben niemanden auf die Straße gesetzt. Das Projekt erst mit der Jugendherberge, dann mit dem Naturfreundehaus war ein Angebot, das weit über das hinaus ging, was bislang seitens der Stadt zur Verfügung stand. Es war allen Beteiligten klar, dass es befristet war. Es war ein unglaublich gutes Angebot mit sozialer Begleitung, Sprachprojekten usw und es ist tatsächlich gelungen, einen großen Teil der mehr als 100 Menschen in neue Jobs oder in eigene Wohnungen zu bringen. Bei zahlreichen Personen ist es aber auch nicht gelungen. Diese 17 sind nicht einfach auf die Straße gesetzt worden, sie bekamen von uns weitere Angebote – die natürlich die Regelangebote sind.

Menschen fallen durch soziale Netze

Sie wirken etwas wie ein Getriebener, der angesichts Kritik und auch Vorschlägen aus den Rathausfraktionen hilflos erscheint…

Ich appelliere an eine Versachlichung und daran, die Verquickung von Geflüchteten- und Obdachlosen-Themen zu unterlassen. Wenn jetzt von einer neuen sozialen Kälte gesprochen wird, muss klar sein: Die Angebote in Hannover sind zahlreich und vielschichtig, das waren sie auch die letzten Jahre, getragen von diesem Rat und den Verwaltungsspitzen vor meiner Zeit. Wir aber haben nicht nur das bestehende Angebot erhalten, sondern noch weiter ergänzt, etwa um Quarantänemöglichkeiten für Obdachlose. Wir befinden uns aber auch in einem rechtlichen Rahmen, den wir berücksichtigen müssen wie der Frage, ob es sich um anspruchsberechtigte Personen handelt? Bei den EU-Ausländern wurde 2016 die Gesetzeslage durch die damalige Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles ( SPD) auf Druck der Union geändert. Damals sprach man von Wirtschaftsflüchtlingen und hat Menschen aus den Sozialleistungen vollkommen herausgedrängt. Diese Menschen fallen durch alle sozialen Netze, wenn sie in Not geraten. Wir in Hannover haben aber auch für sie Angebote. Von daher finde ich die Kritik seitens einiger Ratsmitglieder etwas verwunderlich.

Vermissen Sie Fairness im Rathaus?

Ich will das gar nicht bewerten, mir geht es um das Thema und nicht um meine Person. Es verbietet sich aber, Personen oder Personengruppen gegeneinander auszuspielen und sich effekthascherisch mit schnellen Scheinlösungen zu profilieren. Wir haben deutlich gemacht, dass wir aus dem einmaligen Projekt des Naturfreundehaus Lehren ziehen wollen. Wir werden weitermachen, reden über die Finanzierung, suchen eine Immobilie, um ähnliche Konzeptionen hier in Hannover wieder möglich machen zu können, wollen das Angebot verstetigen. Darüberhinaus habe ich für Dienstag die Vertreter der Obdachlosenhilfen zu einem Gespräch am Runden Tisch eingeladen. Gerade mit Blick auf die kommenden Wintermonate und Corona wollen wir von ihnen wissen, wo sie Nachbesserungsbedarf sehen.

Ausweitung von Tagesangeboten

Es liegen ja klare Vorschläge für Gebäudeeinheiten auf dem Tisch, die bezugsfähig wären….

Dies müssen wir noch genau prüfen, ob sie tatsächlich zur Verfügung stehen. Ein weiteres Angebot, das wir machen müssen, ist eine Ausweitung der Tagesangebote. Coronabedingt können die Tagesangebote ihre Kapazitäten nicht auslasten, da müssen wir nachlegen. Und es gibt obdachlose Menschen, die besonders geschützt werden müssen, weil sie gesundheitliche oder psychische Probleme haben.

Es gibt seit Sonntag einen offenen Brief des Ärztepaares Niedergerke. Sie bieten 15.000 Euro plus aus der Stadtgesellschaft weitere gesammelte 14.000 Euro für Einzelunterkünfte für Obdachlose an. Sind Niedergerkes an den runden Tisch eingeladen?

Das Angebot zeigt, wie sozial die Stadtgesellschaft ist, zu welcher Mobilisierung sie bereit ist und das finde ich sehr gut. Wir werden am runden Tisch gucken, wie man diese Energien einbinden kann und ich werde mich selbstverständlich mit den Niedergerkes in Verbindung setzen.

Machen Sie das Thema zur Chefsache?

Es ist für mich ein wichtiges Herzensthema, deswegen habe ich früh in meiner Amtszeit die zuständigen Dezernenten zusammengerufen, damit wir uns diese Problematik gemeinsam anschauen und eben nicht nur aus ordnungspolitischer Sicht. Das Projekt im Naturfreundehaus hat ja gezeigt: Wenn man Menschen begeitet, ihnen Schutzräume bieten, Angebote schafft, dann kann das funktionieren. Mein Ziel ist es, in den nächsten Jahren die Situation von obdachlosen Menschen zu verbessern. Ich weiß da die Verwaltung, insbesondere die neue Sozialdezernentin Sylvia Bruns und auch den Baudezernenten, an meiner Seite.

Sozialer Weg in Hannover

Aktuell haben die Hilfsorganisationen Probleme mit den Inzidenzwerten - zu den Essensausgaben versammeln sich mehr als 100 Menschen. Was ist zu tun?

Auch das wird Thema am Dienstag sein. Wir wollen wissen, wo über die Erweiterung der Tagesangebote zusätzlicher Bedarf ist. Wir haben ja gerade zu Beginn der Pandemie, als durch den Lockdown auch die Hilfsorganisationen dicht machten, Essen im HCC kochen lassen. Das hat meines Wissens gut geklappt.

Sie sind nicht einmal ein Jahr im Amt, was treibt Sie um?

Es war kein normales Jahr. Die Coronapandemie wirkt sich auf fast alle Themen aus und beschäftigt uns intensiv. Vieles, was eigentlich unsere volle Aufmerksamkeit bräuchte, läuft zu meinem Leidwesen auf Sparflamme. Die Pandemie wird uns auch die kommenden Jahre begleiten. Es werden leider Krisenjahre. Dennoch bleiben wir an dem Thema Obdachlosigkeit dran. Wie am Thema Flüchtlinge. Wir gehen den sozialen Weg Hannovers weiter.

