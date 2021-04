Obdachlose: Rettung in letzter Minute

Hannover

Das war knapp. Wer Böses denkt, könnte an ein inszeniertes Foto-Finish glauben: Verzweifelte obdachlose Menschen vor dem Wohnungsamt, die in letzter Minute doch noch eine neue Bleibe erhalten. Aber vermutlich hat man tatsächlich auf den letzten Metern alle Möglichkeiten gesucht und genutzt, um den 18 osteuropäischen Gestrandeten eine sichere Unterkunft zu ermöglichen.

Was zählt, ist die sichere Unterbringung jener Menschen, die bis jetzt dank privater Spender und engagierter Sozialarbeiter in zwei Hotels und dem Jugendgästehaus leben konnten. Es wäre allerdings auch nicht erklärbar gewesen, dass man ohnehin gefährdete Menschen in Zeiten hoher Corona-Inzidenzwerte und einer sehr ansteckenden britischen Mutation sich selbst überlassen hätte.

Dennoch ist eine andere Politik gegenüber Obdachlosen spürbar. Die FDP(!!!)-Sozialdezernentin Silvia Bruns packt seit ihrem Amtsantritt an und sucht ehrlich nach Lösungen für obdachlose Menschen, auch nach nachhaltigen Hilfestellungen. Eine lebensgefährliche Pandemie hat sicher zusätzlichen Handlungsdruck erzeugt.

Auch die Erkenntnis ist da, dass die Menschen erst einmal bedingungslose Sicherheit, dann Hilfestellungen und Perspektiven brauchen. Dafür bedarf es viel mehr und bessere Housing-First-Projekte und natürlich bezahlbare Wohnungen.

Damit wird man nicht jeden, aber viele von der Straße bekommen.