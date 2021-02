Hannover

15 Wohnungen á 35 Quadratmeter – für den einen ein kleines Nest, für den anderen ein großer Lebenstraum, verbunden mit Perspektiven, Selbstständigkeit und Sicherheit. Die anderen, das sind 15 Menschen, die bisher auf der Straße gelebt haben. Zehn Männer und fünf Frauen, teils mit Behinderungen, die im März ohne Vorbedingungen in das Haus am Karl-Imhof-Weg (Vahrenwald) einziehen können. Housing First, so heißt das Konzept des Modellprojekts, macht es möglich. Und die Stiftung „Ein Zuhause“, die die Wohnungen bauen ließ.

50 Bewerbungen hatte es für die Wohnungen gegeben. Für die 15 glücklichen Mieter und Mieterinnen gibt es unbefristete Verträge. Wenn das Konzept erfolgreich war und die Leute irgendwann sogar eigenes Geld verdienen, werden sie die Miete von 200 Euro (5,60 Euro pro Quadratmeter) selbst zahlen. Anfangs wird das noch eine staatliche Transferleistung sein, die aber immerhin 212 Euro unter der Summe liegt, die zulässig wäre. Für jeden Einzelnen gibt es über die sozialen Hilfeleistungen hinaus, die den Menschen ohnehin zustehen, ein Angebot individueller Hilfeleistungen. Das kann die Begleitung zu Ämtern sein, persönliche Infos zu Schuldnerberatungsstellen und weitere Unterstützung, um den Menschen ein normales Leben nach einem zum Teil jahrelangem Dasein auf der Straße zu ermöglichen. „Es geht darum, deren Selbstheilungskräfte zu stützen. Das können die sozialpädagogischen Kümmerer leisten“, weiß Stiftungs-Vorsitzender Eckart Güldenberg.

Gemeinsam bauen Die Stiftung „Ein Zuhause“ ließ den Neubau in Vahrenwald bauen, die Stadt hat das Erbpachtgrundstück dafür zur Verfügung gestellt, für die Finanzierung werden Mittel der sozialen Wohnraumförderung von Land, Stadt und Region bereitgestellt, die Sozialarbeiterstelle teilen sich Stadt und Region. Bereits im Mai vergangenen Jahres zur Grundsteinlegung kam etwa eine halbe Million an Spenden und vergünstigten Darlehen zusammen, um das notwendige Eigenkapital zu sichern. „Ein Kunstwerk an Kooperation“, nennt Stiftungs-Vorsitzender Eckart Güldenberg das Modellprojekt augenzwinkernd. Gefördert wird das Projekt von Protagonisten aus kirchlichen Kreisen, der Stadtgesellschaft und Wohnungsbauunternehmen wie hanova und KSG. So gab die Klosterkammer Hannover 89.830 Euro für die Küchenausstattung, die Niedergerke-Stiftung zahlte 7500 Euro für den Büro-Container für die Mieterbegleitung. Die Nettokaltmiete für eine der 35-Quadratmeter-Wohnungen liegt bei 200 Euro, „die Rendite erlaubt keine großen Sprünge, reicht aber, um das Darlehen des Landes zu bedienen“, erklärt Güldenberg. „Wir bekommen die Förderung, die jeder beim Land, bei Stadt und Region abrufen kann und hoffen darauf, dass wir beispielgebend sind. Jedes Wohnungsunternehmen könnte so Wohnraum für bedürftige Menschen schaffen.“ rue

Die Nachbarschaft wird übrigens einbezogen, „wenn die Bewohner drin sind, machen sie eine coronagerechte Rallye durch die Nachbarschaft, um sich vorzustellen“. Auf Flyern seien die Nachbarn bereits informiert worden, „da sind uns viele zugewandt“, freut sich Güldenberg.

Ein nachdenklicher Ministerpräsident

Am Dienstag schauten sich Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und DGB-Bezirkschef Mehrdad Payandeh die Räumlichkeiten an, die „Ein Zuhause“ mit vielen Kooperationspartnern auf den Weg gebracht haben. „Es muss uns nachdenklich machen, dass wir seit Jahrzehnten als einer der wohlhabendsten Staaten der Welt keine Mittel gefunden haben, um Wohnungs- und Obdachlosigkeit nachhaltig zu verhindern“, sagte Weil dort.

Soziales Wohnungsbauprogramm gefordert

Ein Mittel könnte tatsächlich der Housing-First-Ansatz sein und deswegen erwartet Güldenberg denn auch vom Land Niedersachsen, sich dauerhaft für solche Projekte zu engagieren, indem es ein soziales Wohnbauförderprogramm speziell für Wohnungslose auflegt. Hier müsste Weil sein gewichtiges Wort beim zuständigen Bau-Minister Olaf Lies einlegen, doch hier sei man auch zuversichtlich. „Aber im Sozialministerium müssen für die Übernahme der Mieterbegleitung noch dicke Bretter gebohrt werden“, erklärt Architekt Güldenberg.

„Das ist kein Selbstläufer“

Der frühere Abteilungsleiter für Wohnungswesen und Städtebauförderung im Kieler Innenministerium und ehemalige Professor für Landesplanung und Raumforschung an der Leibniz-Universität weiß genau, wovon er spricht. „Die Etablierung von Housing First ist kein Selbstläufer und darf nicht dem Zufall kommunaler Zahlungsfähigkeit und -bereitschaft überlassen werden“, mahnt er. 30 Prozent der Aufwendungen des Modellprojekts seien von Stadt und Region gekommen, 15 Prozent der 15 Wohnungen sei Eigenkapital, das durch Spenden generiert worden sei. 55 Prozent mache das öffentliche Darlehen von der N-Bank aus. „So etwas muss in anderen Teilen des Landes erst einmal gewollt sein. Deswegen wäre ein Sonderprogramm des Landes von 50 Millionen Euro für solche Förderungen nötig“, meint der Professor. „Wir brauchen Wohnungen für dieses Klientel, unsere Stiftung wird weiterhin Wohnungen bauen, das wird auf Dauer auch billiger.“

Von Petra Rückerl