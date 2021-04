Obdachlose: Hannover sorgt für sichere Unterkünfte

Hannover

„Es hat mein Leben gerettet, dass ich im Jugendgästehaus war.“ Am Montag um kurz vor 11 Uhr steht Artur (41) in der Sallstraße 16 vor dem Wohnungsamt und hofft erneut auf Rettung. Der Pole war einer von 35 obdachlosen Menschen, die dank der finanziellen Unterstützung des Ehepaares Maria und Uwe Thomas Carstensen diesen harten Winter im Jugendgästehaus verbringen konnten. An diesem Montag ist Schluss damit, um 17 Uhr müssen alle raus. Zu diesem Zeitpunkt weiß Artur noch nicht, dass die Rettung naht.

Neben Artur sind hier noch andere Menschen aus dem Jugendgästehaus und in Hotelunterbringung, großteils osteuropäische Obdachlose, die keinen Anspruch auf Grundsicherung haben. Und damit auch keinen Anspruch, eine Unterkunft bezahlt zu bekommen. Hier klafft das große Loch des sozialen Netzes. Axel Fleischhauer sieht das anders, der Sozialarbeiter der Organisation Sewo sagt: „Wenn Gefahr für Leib und Leben besteht, dann muss der Staat handeln. Auf der Straße während einer Pandemie besteht Gefahr für Leib und Leben.“

Zu viele auf der Intensivstation

Das weiß auch einer, der sich schon lange um die Menschen auf der Straße kümmert: „30 Prozent der Covid-19-Kranken auf den Intensivstationen sind Menschen aus prekären Lebensverhältnissen“, rechnet Udo Niedergerke vor, der mit Ehefrau Ricarda und mit Uwe Thomas Carstensen den Menschen auch heute und hier beisteht. Der Mediziner und seine Frau Ricarda, ebenfalls Ärztin, haben über die Niedergerke-Stiftung 34 wohnungslose Menschen ebenfalls in der Wintersaison in Hotelzimmern untergebracht. Jugendgästehaus und Hotels wurden sogar einen Monat länger als geplant finanziert. Seit Wochen bemühen sie sich um Gespräche mit der Stadt, ihre Briefe blieben unbeantwortet, was die beiden enttäuscht. Später wird die Stadt gegenüber der NP zusagen, „noch in dieser Woche kurzfristig“ die Schreiben zu beantworten.

Warten: Ricarda und Udo Niedergerke vor dem Wohnungsamt.

Wer in den Hotels untergebracht ist und Anspruch auf Transferleistungen hat, dem wird – über das Jobcenter – das Zimmer auch weiter bezahlt. Jedenfalls so lange der Hotelier mitmacht, „das gilt für einige der Leute, aber eben nicht für alle und die kann man nicht einfach wieder auf die Straße schicken“, so Niedergerke. 18 Menschen sind es an diesem Montag, denen dieses Schicksal droht.

Auf die Straße müssten die Leute nicht zwingend, manche würden mehr oder weniger freiwillig in die Notunterkunft Alter Flughafen gehen. So wie Robert Poltorak, der dort schon nächtens ausharrte, tagsüber ist die Unterkunft geschlossen. „Dort ist Gewalt und Kriminalität und es gibt keinen Schutz vor Corona, man ist sich viel zu nah“, sagt der 45-jährige Poltorak. Die Furcht treibt auch Adam (58) um, der auf Krücken gekommen ist, weil er Wasser im schmerzenden Knie hat.

Arbeit ohne Verträge und Versicherungsschutz

All diese Männer sind vor Jahren nach Hannover gekommen, haben sich von Arbeit zu Arbeit gedient, manche mit halbjährigen Verträgen wie Adam auf der Messe oder als Lagerarbeiter, manche auf Baustellen ohne Versicherungsschutz und Arbeitsverträgen. „Ich habe immer gearbeitet“, sagt Adam. „Aber jetzt mit Corona ist es schlecht“, übersetzt Krzysztof Szmigiel. Artur hatte sogar Arbeit mit angeschlossener Wohnung – als er die Arbeit verlor, war auch die Wohnung weg. In die Heimat zurück können sie nicht. „Sie haben die Hoffnung, weiter Geld verdienen zu können, weil es zu Hause noch schlimmer ist. Und dann ist da die große Scham, mit leeren Taschen wieder heim zu kommen“, weiß AWO-Bereichsleiterin Gabriele Schuppe, die ihre Schützlinge am Montag begleitet.

Mit entzündeten Fuß ein Jahr sicher

Schuppe berichtet von einer Frau, die einen solch entzündete Fuß hatte, dass eine Amputation drohte. Die Polin wurde dank Caritas im Friederikenstift operiert, muss regelmäßig ihre Medikamente nehmen und darf keinesfalls wieder auf die Straße. „Sie hat mit ihrem Partner zusammen eine Zuweisung zur Obdachlosenunterkunft für ein Jahr zum Waterloo bekommen“, sagt am Nachmittag eine total erleichterte Gabriele Schuppe.

Und nicht nur das: „Alle Menschen, die heute da waren, sind untergebracht, auch die ohne Leistungsansprüche. Wir sind tatsächlich begeistert über die Kooperationsbereitschaft.“ Vier Menschen seien in Einzelzimmern, alle anderen in Zweibettzimmern, „das ist ein Riesenerfolg. Keiner muss auf die Straßen und keiner zum alten Flughafen“.

Lob für die neue Sozialdezernentin

Es habe im Vorfeld Gespräche gegeben, die vier Träger Awo, Sewo, Caritas und Diakonie waren mit der mit der Stadtverwaltung, im Kontakt. „Sozialdezernentin Sylvia Bruns hat da sicher positiv eingewirkt“, denkt Schuppe. Auch die Stadt bestätigt den Austausch. „Wir konnten für alle Personen Anschlussperspektiven sowohl in der städtischen Unterbringung, als auch in den Hotels und in Plan B OK finden“, so Bruns zur NP. „Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der Hochinzidenzsituation in Hannover und der Region wollen wir die obdachlosen Menschen schützen und unterstützen.“

Von Petra Rückerl