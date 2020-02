Obdachlose: Der obskure Spenden-Streit mit Little Home

Hannover

Viele Menschen spenden gern für Obdachlose, weil das Leben auf der Straße hart ist. Doch was sich Sven Lüddecke, Vorsitzender von Little Home, leistet, könnte der guten Sache einen schweren Schaden zugefügt haben. Little Home Köln lässt spendenfinanziert kleine Holzhütten für Obdachlose bauen. Lüddecke hat Mario Cordes, Vorsitzender der Obdachlosenhilfe Hannover, wegen Spendenbetrugs angezeigt.

Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelte, und stellte das Verfahren ein. „Mangels Tatverdacht“, wie Rechtsanwältin Maren Kirschenbauer der NP sagte. Sie vertritt die Obdachlosenhilfe vor dem Amtsgericht Hannover. Dort will man erreichen, dass Lüddecke keine falschen Anschuldigungen mehr verbreitet. Und so fragte Amtsrichter Peter Immen, ob Lüddecke Beweise für den Betrugsvorwurf habe, schließlich hätten die Ermittlungen nichts ergeben. Und: Lüddecke blieb die Antwort bislang schuldig. Er wirkte aber auch nicht besonders einsichtig. Das Urteil erfolgt am 19. Februar.

Klage auf Unterlassung gegen Little Home

Das Ganze geht auf einen vermeintlichen Facebook-Aufruf der Obdachlosenhilfe zurück. Dort soll die Obdachlosenhilfe zu Spenden für Little Home aufgerufen haben. „Dieser Aufruf ist ein Fake“, sagt Anwältin Kirschenbauer. Der Vorsitzende der Obdachlosenhilfe hatte das gegenüber der NP bereits Anfang Oktober 2019 erklärt.

Doch der Little-Home-Chef Lüddecke bleibt dabei, dass er nie Spenden erhalten habe. Der obskure Aufruf sei auch ohne sein Wissen erfolgt. Um das Ganze noch verworrener zu machen, verklagte Lüddecke die Obdachlosenhilfe auf Markenmissbrauch. Denn in dem Facebook-Aufruf sei das Emblem von Little Home verwendet worden. Der Prozess findet in Kürze statt.

In Hannover hat sich das Konzept der „Holzhütten für Obdachlose“ nicht durchgesetzt. Weil drei Hütten auf öffentlichem Grund standen, kündigte die Stadt die Räumung an. Wohlfahrtsverbände in Hannover hatten „Little Home“ als „Hundehütten“ bezeichnet und sich davon distanziert. Man sei in Hannover gescheitert, räumte Lüddecke gegenüber Medienvertretern ein.

Von Thomas Nagel