OVG kippt Disko-Schließung: Das sagen Hannovers Club-Betreiber

Hannover

Überraschend hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg am Dienstag die Schließung von Clubs und Diskotheken bei einer Inzidenz über 10 gekippt. Die Entscheidung löste bei einigen Club-Inhabern in Hannover eine emotionale Achterbahn aus.

Martin Polomka, Chef von RP5, Palo Palo und der Osho-Disco am Raschplatz musste auf den Schock zunächst kräftig durchatmen. „Das muss ich erst mal verdauen. Dabei schockt mich in dieser Pandemie eigentlich nichts mehr“, sagte Polomka zur NP.

„Mit einer nachvollziehbaren Linie hat das nicht mehr zu tun“

Deutliche Worte fand er für die Corona-Irrfahrt der niedersächsischen Landesregierung: „Mit einer nachvollziehbaren Linie hat das nichts mehr zu tun. Vor einer Woche hat das Land die neue Corona-Verordnung präsentiert, mit der man uns Disko-Betreibern offiziell die Schuld in die Schuhe geschoben hat und nun kippt das Gericht alles wieder. Da fehlen mir die Worte.“

Offen ließ Martin Polomka, ob er seine Läden am Wochenende öffnen wird. Die Baggi sei derzeit eine extreme Baustelle, erzählt er: „Beim Palo müssen wir schauen, das RP5 geht auf jeden Fall.“ Aber der Disko-Chef macht deutlich: „Wir werden nicht um jeden Preis und auf Teufel komm raus öffnen. Zunächst prüfen wir die Vorgaben, unter denen der Disko-Betrieb gestattet ist, dann entscheiden wir.“ Der Neustart eines Clubs sei schließlich ein echter Kraftakt, sagt Polomka: „Da steckt eine Menge Logistik und Planung dahinter. Eine Diskothek kann man nicht so eben an- und ausknipsen.“

Infinity öffnet nur bei 100-Prozent-Auslastung

Viktor Kiess, Geschäftsführer vom Infinity, erfuhr von der NP von der Gerichtsentscheidung: „Super, das freut uns sehr. Das ist ein guter Weg.“ Allerdings knüpft auch er den Disko-Neustart an eine Bedingung: „Abstand und Maske auf der Tanzfläche kommen für uns nicht in Frage. Auch eine 50 Prozent Auslastung lehnen wir ab. Entweder wir dürfen richtig öffnen oder gar nicht.“

Bierbörsen-Chef: „Ein guter Tag für Diskotheken“

Vollkommen überrascht von der Entscheidung der Lüneburger Richter war auch Theodor Vagt, Betreiber der Dax Bierbörse an der Hamburger Allee. „Das ist geil, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich freue mich sehr, dass das Gericht auf unserer Seite ist und hoffe nun, dass die Politik endlich umdenkt.“

Es sei ein „guter Tag für die Diskotheken, ein guter Tag für uns auf jeden Fall und ein echter Schritt nach vorne“. Am kommenden Wochenende wird er seine Bierbörse öffnen. „Egal ob mit halber Besucherzahl, Maske oder Tests. Viele andere Läden werden aber nicht aufmachen, wenn nur 50 Prozent Auslastung erlaubt sind. Aber wir nehmen jede Chance, die sich uns bietet. Was bleibt uns sonst auch übrig.“

Von Britta Lüers