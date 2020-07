Hannover/Lüneburg

Der Rat der Stadt Laatzen durfte die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) der Kommune nicht aufheben. Das hat das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht Lüneburg ( OVG) am Freitag mitgeteilt. Ein entsprechendes Urteil hatte bereits am Mittwoch der 10. Senat des OLG gefällt. Das Gericht gab damit der Region Hannover recht, die zuvor eine Genehmigung für die Abschaffung abgelehnt hatte.

Normalerweise werden über die sogenannte Strabs die Beiträge der Anlieger bei Straßensanierungsprojekten berechnet. Die Anlieger sind in den allermeisten Kommunen dazu verpflichtet, bei Erneuerung, Verbesserung oder Erweiterung einer Straße etwas dazuzuzahlen. Diese Regelung ist aber seit Jahren umstritten, manche Stadt oder Gemeinde wollte die Strabs deswegen abschaffen. Wie die Stadt Laatzen auch. Angesichts der schlechten Haushaltslage der Kommune hatte die Region als Genehmigungsbehörde allerdings ihre Zustimmung verweigert – obwohl der Rat zur Kompensation eine Erhöhung der Grundsteuer zum 1. Januar beschlossen hatte. Die Stadt Laatzen klagte dagegen.

Anzeige

In erster Instanz Recht bekommen

In der ersten Instanz vor dem Verwaltungsgericht Hannover bekam die Stadt Laatzen im Mai Recht, dagegen legte die Region Beschwerde ein. Das OVG schloss sich der Rechtsauffassung der Region Hannover an. Diese habe als Kommunale Aufsichtsbehörde die Abschaffung der Strabs als rechtswidrig beanstandet, weil die Einnahmeausfälle nur durch eine höhere Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden könnten. Die Beanstandung der Region sei „rechtmäßig“, hieß es dazu in einer Mitteilung des OVG. Bei der derzeitigen Finanzlage der Gemeinde würde die Aufhebung der Strabs dazu führen, dass die wegfallenden Einnahmen durch die Aufnahme höherer Kredite ausgeglichen werden müssten – das widerspreche aber ausdrücklich dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG). Demnach dürfen Kredite nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Die Stadt Laatzen hätte keine anderen Finanzmittel zur Deckung der Straßenausbaukosten dargelegt. Auch die Erhöhung der Grundsteuer werde nicht dazu führen, dass man eine Kreditaufnahme vermeiden könne. Der Beschluss ist nicht anfechtbar.

Weitere NP+ Artikel

Die Region Hannover hat nicht grundsätzlich etwas gegen die Abschaffung der Strabs: Die Stadt Neustadt erhielt vor rund einem Monat die Genehmigung zur Aufhebung der Strabs. Dort sollen Straßenarbeiten künftig aus allgemeinen Steuermitteln gezahlt werden. In Hannover gibt es auch keine Strabs mehr, hier sollen die Ausnahmeausfälle über Parkgebühren kompensiert werden. Unter anderem wollen auch Pattensen und Sehnde ihre Strabs abschaffen.

Von Inken Hägermann