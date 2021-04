OVG-Präsident: „Über Ausgangssperre kann man trefflich streiten“

Hannover

Die Verwaltungsgerichte in Niedersachsen (sieben an der Zahl) und das Oberverwaltungsgericht (OVG) stehen wegen der Pandemie auf einmal im Licht der Öffentlichkeit. „Über die Verhältnismäßigkeit einer Ausgangssperre kann man trefflich streiten“. sagte OVG-Präsident Thomas Smollich am Donnerstag. In der vergangenen Woche hatte der 13. Senat den schweren Eingriff in die Grundrechte für die Bürger in der Region Hannover kassiert.

Allein am OVG sind im vergangenen Jahr und 2021 rund 141 Klagen und 239 Eilanträge gegen Corona-Verordnungen eingegangen. Rund zehn Prozent der Anfechtungen gegen die Landesverordnungen seien erfolgreich gewesen. Diese Quote sei niedriger als bei Rechtsstreitigkeiten gegen andere Anordnungen des Landes, sagte Smollich auf Nachfrage.

Klage gegen Ausgangssperre muss vor Verfassungsgericht

Wird das OVG bald wieder über die Ausgangssperre befinden müssen? Wohl eher nicht. Die Bundesregierung plant eine Veränderung des Infektionsschutzgesetzes. Ab einer Inzidenz von 100 (Infektionen auf 100.000 Einwohner) tritt automatisch die Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr ein. „Gegen ein Bundesgesetz kann der Bundestag mit einem Viertel der Stimmen Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht einlegen“, erklärt der OVG-Präsident.

Derzeit sei es noch umstritten, ob Bürger gegen diesen Eingriff in ihre Grundrechte eine Feststellungsklage vor dem zuständigen Verwaltungsgericht einlegen müssten. Oder ob sie gleich an das BVerfG herantreten sollen. Das OVG dürfe nur über Landesverordnungen entscheiden.

Verwaltungsgerichten fehlen 90 Richter

Trotz Corona haben die Verwaltungsgerichte den Bestand an Altverfahren um neun Prozent reduzieren können. „Aber wir haben immer noch 28.000 unerledigten Fällen, und das ist besorgniserregend“, erklärt Thomas Smollich. Meistens handle es sich um Asylverfahren. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Niedersachsen bräuchte 90 Richter, um in einem Jahr alle Altfälle abzubauen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch das Gegenteil ist der Fall. Bis Ende 2022 sollen 41 Richterstellen und 46 Jobs im nicht richterlichen Dienst in den Verwaltungsgerichten abgebaut sein. „Das bereitet mir ernsthafte Sorgen“, sagt der OVG-Präsident. Zumal im Bereich Umweltschutz und syrische Flüchtlinge viele Verfahren hinzukommen.

Ein Beispiel: Bei den erneuerbaren Energien ist das OVG jetzt erste Instanz. „Dafür brauchen wir einen neuen Senat“, fordert der OVG-Chef. „Sonst werden wir zum Flaschenhals der Energiewende.“

Von Thomas Nagel