25,60 statt 14,50 Meter: Der Südschnellweg soll im Bereich der Leinemasch fast doppelt so breit werden wie bisher. Mit einem Brief an Verkehrsminister Scheuer hat sich Hannovers Oberbürgermeister gegen die massive Erweiterung auf Autobahn-Dimensionen ausgesprochen. Große Teile der Politik sind deshalb empört.