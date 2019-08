Hannover

Als Vater von fünf Kindern und vier Enkelkindern will CDU-OB-Kandidat Eckhard Scholz einen deutlichen Akzent auf Familienpolitik setzen. Angesichts „schleppender und ungerechter Verteilung von Kita-Plätzen“ setzt er auf die Förderung von Betriebskindergärten.

Sie garantierten passgenaue Betreuung und sicherten „Zeit- und Emissionsvorteile, da es nur einen Weg zu Arbeit und zum Kindergarten gibt. Außerdem fordert der parteilose OB-Kandidat ein funktionales, zentrales Kita-Meldesystem. „Eine Online-Plattform muss einladen, nicht abschrecken“, sagt Scholz.

Um die Probleme im Bereich Kinderbetreuung und Schulsanierung zügig in den Griff zu bekommen, fordert Scholz eine bessere und effektivere Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bereichen der Verwaltung. „Teamarbeit motiviert und schafft schnelle Lösungen.“

Schnelle Lösungen will auch die parteilose Kandidatin Iyabo Kaczmarek. Sie reagiert darauf, dass immer mehr E-Scooter unterwegs sind. Die Kulturmanagerin: „Also bekommen wir noch mehr Schrott auf Hannovers Straßen, in Hannovers Gassen und Hinterhöfen. Zudem ist es bereits zu einigen Unfällen mit schweren Verletzungen gekommen.“ Hannover brauche in Sachen Mobilität Ressourcenschutz und ein nachhaltiges Mobilitätskonzept.

