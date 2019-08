Hannover

Diese Werbung knallt. Der Plakathintergrund ist türkis, apricot, goldorange oder royalblau. Marc Hansmann, OB-Kandidat der SPD, zeigt immer breites Lächeln. Mal trägt er nur ein weißes Hemd, mal einen blauen Blazer dazu.

„Ich habe mir die größte Mühe gegeben, sympathisch zu sein – wie ich auch bin“, sagt der Enercity-Vorstand, der früher Stadtkämmerer war. Bei der Auswahl der bunten Bilder, immer passend zur Schwerpunktforderung, hätten Tochter Anna (8) und Frau Meike geholfen.

Vier Slogans als Botschaft

Vier Slogans sind es, mit denen sich der 47-Jährige als Macher präsentiert. Jedes Statement beginnt mit Hannover, endet mit machen. Dazwischen Punkte. „ Hannover. Kindgerechter Machen.“ ist mit das Lieblingsmotiv des Bewerbers.

„Wir müssen die Infrastruktur der Stadt von den Kindern her denken“, findet Hansmann. Das gelte für den Bereich Sport ebenso wie für Museen. Weil in der City Spielmöglichkeiten fehlen, hatte er schon gefordert, aus dem Weißekreuzplatz (List) eine Wohlfühlfläche für Familien mit Kindern zu machen – und durch begleitende Alkoholverbote die Probleme mit der Trinkerszene zu lösen.

Agentur kommt aus Hannover

Die anderen Plakatmotive sind „ Hannover. Besser. Machen.“, „ Hannover. Bezahlbarer. Machen.“ und „ Hannover. Klimafreundlicher. Machen.“ Entworfen hat die Kampagne die hannoversche Agentur „Zum Hohen Ufer“. Bewusst, so Hansmann, habe sich die SPD für hiesige Mitstreiter entschieden. „Sie kennen die Stadt gut.“

Von Dienstag an werden 5725 dieser Plakate in kleinerem Format und 87 großflächige in der Stadt zu sehen sein. Wie viel das und die 297.000 Flyer für Haushalte kosten, gibt Geschäftsführerin Ermana Nurkovic nicht preis. Mit dem Geld der Partei und Spenden ließe sich ein engagierter Wahlkampf führen, sagt sie nur.

Als Werbemittel kommen hinzu ein Kugelschreiber mit Pappummantelung. Spitze und Druckknopf sind aus rotem recyclebarem Plastik. Plus natürlich dieses breite Lächeln, das einhergeht mit Hansmanns Botschaft „Ich bin mir des Erfolgs am Ende ganz sicher.“

Abende mit 50 Fragen

Für den Erfolg leitet der SPD-Kandidat seit Wochen viel. Er macht Hausbesuche, geht auf Sommerfeste, lädt ein zu „Auf ein Wort“-Diskussionen. Jeder Gast kann Fragen auf einen Bierdeckel schreiben, an einem Abend hat er schon 50 beantwortet. Angefangen bei „Was ist Ihr Lieblingsgericht?“ (Antwort: „Pommes mit Ketchup“) bis hin zu „Warum soll man Sie wählen? Sie waren doch Teil des Systems?“

„Was soll das System sein?“, fragt Hansmann dann. Behauptungen, im Rathaus herrsche „Monokultur (wie das Eckhard Scholz nannte) oder gar Filz, seien falsch. „Das kann nur jemand behaupten, der nicht Hannoveraner ist.“ Stadt und Stadtverwaltung würden durch solche Unterstellungen beleidigt.

Das blieb bei der Kampagnenvorstellung die einzige Schärfe. Der offizielle Wahlkampfauftakt beginnt für die SPD am Sonntag mit einem Kinderfest (15 Uhr, Bertha-von-Suttner-Platz). Am Montag läuft die erste Fachdiskussion, Thema Kinderarmut mit Familienministerin Franziska Giffey (17 Uhr, IGS Bothfeld).

Von Vera König