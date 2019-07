Hannover

Mit dem Ex-Luftwaffengeneral Joachim Wundrak zieht Hannovers AfD in den Oberbürgermeister-Wahlkampf – und hat damit für eine Überraschung gesorgt. Was hat den 64-Jährigen zu diesem Schritt bewogen? „Das ist keine Frage der Lust. In der Beziehung bin ich Preuße“, sagte er der NP. Seine Kandidatur gebiete „die Vernunft“. Eigentlich habe er sich mit seinem Ruhestand im Herbst 2018 darauf gefreut, sich um seine Enkel zu kümmern. Aber das bedeute auch, „sich um ihre Zukunft zu kümmern“.

Aktuell läuft aus Sicht des Drei-Sterne-Generals vieles falsch. Er warnt „vor der fast vollständigen Aufgabe der Souveränität Deutschlands“. Auch die EU habe „den Pfad der Tugend schon lange verlassen“, sagt Wundrak, der sich stattdessen „einen leistungsstarken Nationalstaat“ wünscht.

Ex-General will innere Sicherheit wiederherstellen

Auch in Hannover will der frühere Kommandeur des Wunstorfer Transportfliegergeschwaders „die fatale Politik der etablierten Parteien beenden“. Zu Details seines Wahlprogramms will er sich erst nach der für den 6. August geplanten offiziellen Nominierung durch die Parteimitglieder äußern. Seine politischen Schwerpunkte sieht Wundrak aber in der „Wiederherstellung der inneren Sicherheit, der Beendigung der Verwahrlosung des öffentlichen Raums, der Schaffung von erschwinglichem Wohnraum vor allem für Familien mit Kindern und einer seriösen Haushaltspolitik“.

2017 trat der Ex-General nach eigenen Angaben in die AfD ein, unter anderem aufgrund der über Jahre gewachsenen Verärgerung „über die Politik von Frau Merkel“. Er kritisiert, „dass wir auf der einen Seite mehr Wohnraum brauchen, aber gleichzeitig mehr Zuwanderung zulassen“. Die natürliche Grenze dafür sei „lange überschritten“.

AfD-Chef hofft auf „mehr als einen Achtungserfolg“

Allerdings wisse er auch, dass Politik „immer ein Kompromiss“ sei. Sollte er gewählt werden, werde er ein Oberbürgermeister „für alle Hannoveraner“ und „kein Parteisoldat“ sein. Zu dem Flügelstreit in der AfD zwischen dem rechten Rand um Björn Höcke und gemäßigteren Kräften will sich Wundrak nicht äußern. „Ich kenne Herrn Höcke nicht“, sagt er. Politik wolle er aber „fest auf dem Grundgesetz im Rahmen der geltenden Gesetze“ machen.

Dem Posten des Oberbürgermeister fühlt er sich gewachsen. „Ich habe mich schon oft in meiner Karriere schnell in neue Aufgaben eingearbeitet“. Wichtig sei, dass man in einem Team die grobe Richtung vorgebe. „Ich habe keine Lust, die Arbeit von Referenten und Sachbearbeitern zu machen“, betont Wundrak, der erst vor zwei Wochen gefragt wurde, ob er für die AfD in den OB-Wahlkampf gehen will.

Für ihn hatte Hannovers AfD-Parteichef Jörn König kurzfristig auf die Kandidatur verzichtet. „Er hat meine volle Unterstützung“, versichert der Bundestagsabgeordnete. Aufgrund seiner Laufbahn und Führungserfahrung sei Wundrak dafür „der Beste“. Im OB-Wahlkampf (das sind die elf Kandidaten in Hannover) hofft König mit dem Ex-General „auf mehr als einen Achtungserfolg“.

Von Christian Bohnenkamp