Die Stichwahl steht kurz bevor: Am kommenden Sonntag wird darüber entschieden, wer der neue Oberbürgermeister von Hannover wird. Doch selbst in den Hochburgen der einzelnen Kandidaten ist noch längst nicht jedem Wähler klar, wo das Kreuz gesetzt werden soll. Belit Onay versucht gemeinsam mit Annalena Baerbock in Linden zu überzeugen.