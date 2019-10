Vor der Stichwahl keine Empfehlung der FDP

Hannover

Die FDP hatte sich schon weit im Vorfeld der OB-Wahl entschieden: Sie macht nicht mit beim Rennen der Vielen um den Einzug in Hannovers Rathaus. Egal ist den Liberalen der Ausgang der Wahl allerdings nicht. Am Dienstagabend hatten sie die Kandidaten von SPD, Grünen und CDU ins Leineschloss eingeladen, um sie zu zentralen Wahlkampfthemen zu befragen. Eine Wahlempfehlung will die FDP allerdings nicht aussprechen.

Jedenfalls nicht vor der Stichwahl. „Die Sympathien sind eher bei Eckhard Scholz und Marc Hansmann“, erklärt Wilfried Engelke, Fraktionschef der FDP in Hannovers Rat. Kein Wunder: Mit den Grünen kann seine Partei im Ampelbündnis längst nicht so gut wie mit der SPD. Vor allem beim Thema Verkehr hakt es regelmäßig.

FDP sieht größte Unterschiede zu grünem Kandidaten

Den Auftritt Onays vor den FDP-Mitgliedern lobte Engelke dennoch. „Sehr ruhig und sehr sympathisch“ habe sich dieser verkauft. Bei vielen zentralen Fragen wie der Schulpolitik und Wirtschaft seien die Überschneidungen bei den Kandidaten ohnehin groß gewesen. Die größten Unterschiede gebe es bei den dreien in Sachen Verkehrspolitik. Am weitesten sieht sich die FDP von den Positionen Onays entfernt.

Sollte es also zu einer Stichwahl zwischen dem Grünen auf der einen und Hansmann oder Scholz auf der anderen Seite kommen, würde die FDP sich wohl zu Gunsten der Kandidaten von SPD und CDU positionieren. Vor der Wahl am 27. Oktober ist das allerdings nicht geplant.

„Hannoveraner“ für AfD-Mann Wundrak

Schon jetzt klar festgelegt haben sich die „Hannoveraner“, neben der FDP die zweite Fraktion in Hannovers Rat, die keinen eigenen Kandidaten ins OB-Rennen schickt. Sie sprechen eine Wahlempfehlung für AfD-Kandidat Joachim Wundrak aus. Dieser verfüge „über die geeigneten Führungsqualitäten“ und sei in der Lage, „die erkennbaren schweren politischen Fehlentwicklungen in der Stadt“ einzudämmen, so die Einschätzung der „Hannoveraner“.

Dazu gehören aus ihrer Sicht „die ausufernde Kriminalität“, die „nach wie vor unbegrenzte Zuwanderung kulturfremder Menschen“, die „Verwahrlosung im öffentlichen Raum“, die „industrie- und wirtschaftsfeindliche Klima-Rettungs-Hysterie“, der „leichtfertige Umgang mit den öffentlichen Finanzen“ sowie „die Verhunzung der deutschen Sprache zur Gendersprache“.

Lesen Sie mehr

Von Christian Bohnenkamp