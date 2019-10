Jetzt geht’s los mit der Briefwahl

Hannover

Rund 406.000 Hannoveraner können am Sonntag, 27. Oktober, darüber entscheiden, wer neuer Oberbürgermeister wird. Wer sich für die Briefwahl entscheidet, kann das schriftlich beantragen oder aber die Briefwahlstellen im Neuen Rathaus oder im Podbi-Park besuchen. Sie sind am Montag, 7. Oktober, geöffnet.

Im Neuen Rathaus (Bürgersaal) ist die Stimmabgabe montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 18 Uhr sowie mittwochs von 8 bis 15 Uhr möglich. Im Podbi-Park sind die Öffnungszeiten montags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr, dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 14 Uhr. Am Freitag vor der Wahl (25. Oktober) haben die Briefwahlstellen aus rechtlichen Gründen nur bis 13 Uhr geöffnet.

Ausweis oder Benachrichtigung mitbringen

Beim Besuch der Briefwahlstelle ist die Wahlbenachrichtigung oder ein Personaldokument vorzulegen. Die Briefwahlunterlagen können auch auf anderen Wegen beantragt werden: im Internet unter www.wahlen-hannover.de, per E-Mail an briefwahl@hannover-stadt.de, mittels Fax an (05 11) 1 68 – 4 11 11 oder auf dem Briefweg durch Übersendung des ausgefüllten Antrags auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte in einem frankierten Umschlag an das städtische Wahlamt, 30114 Hannover. Diese Möglichkeiten haben bereits 14.000 Menschen genutzt.

Für die Nachfolge von Stefan Schostok (der wegen der Anklage in der Rathausaffäre zurücktrat) interessieren sich zehn Bewerber. Der Wahlausschuss hat folgende Wahlvorschläge zugelassen (in der Reihenfolge auf dem Stimmzettel): Marc Hansmann ( SPD), Eckhard Scholz ( CDU), Belit Onay (Grüne), Joachim Wundrak ( AfD), Jessica Kaußen (Linke), Bruno Adam Wolf (Piraten), Catharina Gutwerk (Die Partei), Ruth Esther Gilmore ( Einzelwahlvorschlag), Iyabo Kaczmarek ( Einzelwahlvorschlag) und Julian Klippert ( Einzelwahlvorschlag).

Erster Wahlgang kostet 450.00 Euro

Falls kein Kandidat in die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erhält, kommt am Sonntag, 10. November, eine Stichwahl. Für die rechnet die Stadt mit Kosten von gut 200.000 Euro. Der erste Wahlgang wird nach Schätzung von Gemeindewahlleiter Carsten Kölle rund 450.000 Euro kosten.

Unter den Wahlberechtigten sind gut 29.000 Bürger aus anderen Staaten der Europäischen Union. Etwa 7800 Männer und Frauen dürfen erstmals an einer Wahl teilnehmen – anders als bei Bundestags- und den meisten Landtagswahlen können über einen neuen OB bereits 16-Jährige entscheiden.

Von Vera König