Onay: „Sensationelles Ergebnis“

Hannover

Mit 28 Prozent vorn - Eckhard Scholz war durchaus überrascht von den Umfrageergebnissen zur OB-Wahl am 27. Oktober, die die Madsack Mediengruppe bei Forsa in Auftrag gegeben hatte. „Damit hätten wir nicht gerechnet“, sagte sein Sprecher am etwas früheren Samstag. „Wir sind positiv überrascht.“

Freude über den ersten Platz

Der frühere VWN-Manager war von der CDU ins Rennen ins Rathaus geschickt worden und der hannoverschen Bevölkerung nicht gerade zwingend bekannt. Auch laut aktueller Forsa-Umfrage können selbst nur 44 Prozent der CDU-Anhänger mit Scholz etwas anfangen - trotzdem reichte es für den Sprung an die Umfragespitze. „Ich freue mich natürlich über den ersten Platz, das Rennen ist aber noch völlig offen“, sagte Scholz dann. Vorzeitiger Jubel sei nicht angebracht. „Wir werden bis zur Wahl noch einmal alles unternehmen, um in die Stichwahl zu gelangen. Ich möchte die verbliebenen Tage nutzen, um die Hannoveraner von meinen Ideen für Hannover zu überzeugen.“

Wird Nummer zwei die Nummer eins?

Das wollen auch andere: Nummer zwei könnte nach der Stichwahl Nummer eins werden, wenn ähnlich politisch tickende Kandidaten wie Marc Hansmann nicht mehr zur Verfügung stünden: Belit Onay von den Grünen liegt laut Forsa bei 26 Prozent. Als die NP ihn am Samstagmorgen anruft, ist er schon wieder auf dem Weg zu nächsten Wahlkampfveranstaltung. „Es ist natürlich ein sensationelles Ergebnis einer Umfrage“, sagt Onay. „Es ist eine sehr gute Ausgangslage und sehr motivierend für alle, die einen Aufbruch und eine Veränderung möchten.“ Man müsse die Stimmung aber auch in Stimmen umwandeln in dieser Woche.

Hand aufs Herz: Ist er persönlich gewählt worden oder ist es doch die Stimmung für grüne Themen? „Sowohl als auch. Klima, gesellschaftlicher Zusammenhalt, soziale Fragen, Vielfalt und offene Gesellschaft - da werden die Grünen als die wahrgenommen, die dafür stehen“, sagt er. „Ich persönlich kämpfe seit Jahren genau dafür und kann das verkörpern.“

Kritik an etabliertem Wahlkampf

Für Aufbruch, Vielfalt, für ein neues soziales Miteinander kämpft auch die parteilose Kulturmanagerin Iyabo Kaczmarek. Als eher unbekannte Außenseiterin im politischen Spektrum kam sie auf fünf Prozent der Stimmen. So richtig erfreut zeigte sie sich trotzdem nicht. Der Fokus wäre über den ganzen Wahlkampf hinweg auf die aussichtsreichen Kandidaten gerichtet, „Demokratie heißt aber Vielfalt, die wir mit neun Kandidaten ja auch haben“, kritisierte sie gegenüber der NP. „Es geht mir ja nicht um mich“, meint sie mit Blick auf die immerhin fünf Prozent. „Ich möchte ein politisches Signal setzen und versuche andere Sichtweisen in den Wahlkampf zu bringen, was es wirklich für Aufgaben zu lösen gilt.“ Für die Freiheit bräuchte man „definitiv nicht ein verstärktes Sicherheitskonzept, solche Leute brauchen wir nicht mehr in der Politik“, sagt sie in Richtung auf Eckhard Scholz. Man müsse Politik aus Liebe zu den Menschen machen.

Hansmann ist nur an dritter Stelle

Marc Hansmann, der frühere Stadtkämmerer und Enercityvorstand, macht sich an dem Samstagmorgen auch wieder auf dem Weg zur nächsten Wahlkampfveranstaltung - er ist in der Umfrage tatsächlich nur auf Platz drei gelandet, mit 23 Prozent hat er immerhin mehr Zuspruch als die SPD (14 Prozent) bundesweit.

Von Petra Rückerl