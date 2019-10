OB-Wahl: So läuft der Wahlkampf in den sozialen Netzwerken

Hannover

Facebook, Instagram und Twitter werden im politischen Wahlkampf immer wichtiger. Doch wie schneiden die OB-Kandidaten Marc Hansmann ( SPD), Belit Onay (Grüne) und der unabhängige Eckhard Scholz in den sozialen Netzwerken ab? Die NP hat ihre Kanäle analysiert.

So läuft es bei Belit Onay (Grüne)

Belit Onay ist seit 2013 Landtagsabgeordneter. Entsprechend breit ist er in den sozialen Netzwerken aufgestellt: der grüne OB-Kandidat setzt auf Facebook, Twitter und Instagram.

Aber vor allem in den vergangenen sechs Wochen gab es auf Onays Kanälen einen deutlichen Zuwachs. Hatte er beispielsweise Anfang September auf Facebook noch 4531 Likes, sind es bis heute inzwischen 5080. Unter seinen letzten zehn Beiträgen fand im Vergleich zu den anderen Kandidaten dabei die meiste Interaktion statt. Im Schnitt kam er auf 144 Likes und neun Kommentare. Seine Inhalte wurden dabei durchschnittlich 25-mal geteilt. Neben Twitter ist er auf diesem Medium am aktivsten. Täglich setzt er auf beiden Plattformen jeweils zwei bis vier Posts ab. Darunter Videos mit politischen Inhalten, Diagramme und Links zu Beiträgen klassischer Medien.

„Soziale Netzwerke sind mir wichtig, ich kann meine eigenen Inhalte transportieren und habe so einen direkten Kontakt zu den Wählerinnen und Wählern“, sagt Onay im Gespräch mit der NP. Durch diesen Austausch werde er selbst immer wieder auf neue Themen und Aspekte aufmerksam gemacht. Auf Instagram hat er deswegen eine extra Rubrik „Frag Belit“ eingeführt. In seinen Storys, also kurzen Videobotschaften an die Abonnenten, antwortet er unter anderem auf Fragen zur Politikverdrossenheit und Verkehrswende. Er stellt sich aber auch persönlichen Fragen. „Ich will mich ungefiltert präsentieren.“ Einen kleinen Schutzbereich zur Privatsphäre räume er sich aber ein.

Der Auftritt ist dabei professionell gestaltet. Die wichtigsten Fragen hat er in einer Highlight-Leiste unter verschiedenen Rubriken gespeichert, so können die Abonnenten sich immer wieder über die einzelnen Punkte informieren. Die Schlagwörter sind dabei deutlich gewählt: Soziales, Wohnen, Hitze, Vielfalt. Wer sich kurz über Onays Kampagne informieren will, findet die wichtigsten Punkte zusammengefasst.

Auf Instagram setzt der Grüne deutlich intensiver auf die Video-Botschaften als auf die klassischen Bild-Posts. Mit seinen letzten zehn Beiträgen kommt er im Durchschnitt auf 159 Likes und sechs Kommentare. Der Großteil seiner Zielgruppe sei dort unter 30, der Anteil zwischen Männern und Frauen halte sich die Waage.

„Mir ist es wichtig, die Kanäle unterschiedlich zu bespielen“, sagt Onay. Instagram zeige mehr aus seinem Alltag. Dort findet man deswegen Fotos, die ihn im Wahlkampf und bei der Arbeit zeigen. Bei Facebook setze er auf längere Texte, und bei Twitter seien die Inhalte wesentlich politischer. Dies liege vor allem daran, dass Twitter hauptsächlich von Politikern genutzt werde. Alle Kanäle haben dennoch etwas gemeinsam: Onay zeigt sich gerne mit seinen Unterstützern – in einem Video mit Grünen-Chef Robert Habeck oder auf einem Wahlplakat mit der Parteichefin Annalena Baerbock.

So läuft es bei Marc Hansmann ( SPD )

Marc Hansmann hat sich in seinem Wahlkampf zunächst auf Facebook und Instagram konzentriert. Der Sozialdemokrat weiß um die Wichtigkeit der Internetplattformen: „Die direkte, ungefilterte Kommunikation mit den Wählerinnen und Wählern ist mir besonders wichtig und über die klassischen Medien eben nicht möglich.“

Weil er statt lange Reden zu halten, lieber mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen will, sei er viel auf Marktplätzen unterwegs und mache Hausbesuche. Ein Bild, dass sich auch auf seinem Instagram-Account spiegelt. Dort werden vor allem Wahlkampfveranstaltungen begleitet: Marc Hansmann als Stadtreiniger oder neben Umweltminister Olaf Lies ( SPD). Der SPD-Kandidat schafft es mit seinen letzten zehn Beiträgen im Schnitt auf 95 Likes und vier Kommentare.

Auch in seinen Storys, also kurzen Videobotschaften an die Abonnenten, kann man Hansmann auf seinem Wahlkampf begleiten. Dabei wird er meistens gefilmt, nutzt aber nicht die Chance, seine Abonnenten persönlich anzusprechen. In seinen Highlights können sich die Nutzer über seine Themen informieren. Er setzt dabei aber lediglich auf die Kategorien „Bezahlbarer Wohnraum“ und „Kindgerechtere Hauptstadt“.

Die größte Gruppe seiner Abonnenten sind Nutzer zwischen 25 und 34 (32 Prozent). Der Anteil von Frauen (49 Prozent) und Männern (51 Prozent) sei dabei nahezu ausgeglichen, sagte ein Sprecher gegenüber der NP.

Auf Facebook hat es Hansmann innerhalb von sechs Wochen geschafft, die Likes für seine Seite von 1642 auf 1994 zu erhöhen. Die Frequenz ist dabei eher niedrig. In der vergangenen Woche hat er lediglich zwei Beiträge am Tag veröffentlicht. Facebook nutzt Hansmann. um seine Inhalte in längeren Texten zu präsentieren. Wohnungsbau, Klimaschutz und Kinderarmut stehen im Fokus. Aber auch Sprüche, die ihn nahbarer machen sollen. „Ich kenne jede Ecke dieser Stadt, darum bin ich der Richtige für dieses Amt.“ Auch seine Wahlplakate finden sich auf der Seite wieder, sie werden als Bilder gepostet.

Vor allem zum Ende des Wahlkampfes setzt Hansmann auch auf Unterstützer-Videos auf der Plattform. Ein Beitrag mit Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD), ein Video von den Stadionsängern Anca Graterol und Ossy Pfeiffer. Dass Videos dabei vom Facebook-Algorithmus besonders bevorzugt behandelt werden, scheint das Team von Hansmann verstanden zu haben. Allerdings lässt sich die Professionalität dabei ausbauen. Denn nicht jedes Video ist mit einer Schrift unterlegt, so muss der Nutzer sich bewusst dafür entscheiden, sein Smartphone laut zu stellen. Unter seinen letzten zehn Beiträgen kommt er dennoch im Schnitt auf 78 Likes und sechs Kommentare. Geteilt werden die Beiträge im Schnitt elfmal. Damit liegt er auf Platz zwei.

So läuft es bei Eckhard Scholz

Ein erster Blick auf Eckhard Scholz’ soziale Netzwerke zeigt: Bei Facebook hat er die größte Reichweite. Seine Seite haben dort immerhin 2058 Menschen mit „Gefällt mir“ markiert. Vergleicht man dort aber seine letzten zehn Posts mit denen der anderen Kandidaten, steht fest: Scholz liegt auf dem dritten Platz.

Im Schnitt bekommen seine Beiträge 68 Likes und vier Kommentare. Sie werden durchschnittlich fünfmal von anderen Nutzern geteilt. Scholz’ Team setzt dabei vor allem auf Videos, die den unabhängigen Kandidaten, der von der CDU unterstützt wird, im Gespräch zeigen. Seine Gesprächspartner sollen dabei vor allem die jüngere Zielgruppe ansprechen. Scholz ist überzeugt: „Am Ende wird die Wahl durch echte Begegnungen entschieden. Doch wer im Jahr 2019 auf soziale Medien verzichtet, erreicht vor allem viele jüngere Menschen nicht mehr.“ So spricht er beispielsweise mit dem Reality-TV-Darsteller Johannes Haller (31), der 2017 bei der RTL-Sendung „Die Bachelorette“ mitmachte, über die Unterschiede zwischen einem Bürgermeister und einem Oberbürgermeister. Im Gespräch mit Mister Bremen Adriaan van Veen (29) macht er dagegen deutlich, dass sein Vorteil in der Wahl vor allem der sei, dass er als unabhängiger Kandidat antrete. Das Team von Scholz verzichtet dabei ähnlich wie das Team von Hansmann darauf, die Videos mit Untertiteln zu versehen.

Neben Videobotschaften transportiert er auch seine Positionen zum Thema Schule, Wohnungsbau und Nahverkehr. „ Weil die Zielgruppe auf Facebook deutlich älter ist als auf Instagram, setzen wir dort deswegen auf besonders politische Inhalte“, sagt sein Sprecher.

Auf Instagram konnte Scholz innerhalb von sechs Wochen die Zahl der Abonnenten von 610 auf 978 erhöhen. Ähnlich wie die anderen Kandidaten hat er in seinen Highlights für ihn wichtige Videobotschaften zusammengefasst. Dort können die Nutzer sich Botschaften von seinen Unterstützern oder über seine Wahlziele ansehen. Seine Bildbeiträge zeigen ihn im Wahlkampf oder in Diskussionen. Auf vielen Posts ist auch seine Frau Cornelia zu sehen. Eines zeigt beide auf dem Fahrrad. Bildunterschrift: „Superschöner Sonntag, mit meiner Frau in Hannovers Altstadt.“ Allerdings sieht das Bild eher weniger wie ein Schnappschuss, sondern vielmehr wie ein gestelltes Foto aus.

Experte: Fokus nicht nur auf ein Medium legen

Christopher Zerres

Christopher Zerres ist Medienwissenschaftler und Professor für Marketing an der Hochschule Offenburg. Mit der NP spricht er über die Bedeutung sozialer Netzwerke in Wahlkämpfen.

Immer häufiger spielen soziale Netzwerke im politischen Wahlkampf eine Rolle. Hat sich dadurch etwas verändert?

Eindeutig. Welche Dimensionen soziale Netzwerke annehmen können, konnten wir vor allem 2008 beobachten, als Barack Obama für die US-Präsidentschaftswahl angetreten ist. Ihm ist es gelungen, seine Ideen zu verbreiten und Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Dies gilt natürlich auch für den Wahlkampf von Donald Trump. Langsam kommt diese Entwicklung auch in Deutschland an.

Was meinen Sie mit langsam?

Inzwischen greifen einzelne Politikerinnen und Politiker durchaus auf die sozialen Netzwerke zurück, allerdings häufig weniger professionell. Die Online-Auftritte wirken nicht authentisch und auch die Nachrichten, die sie auf den Plattformen transportieren, sind meist inhaltsleer. Deutschland liegt da im Augenblick noch sehr weit hinter den USA. Da muss dringend nachgebessert werden. Immerhin kommunizieren mehr als 40 Prozent der Wähler über soziale Netzwerke.

Welche Vorteile bieten soziale Netzwerke für den Wahlkampf?

Die Reichweite, die Politikerinnen und Politiker über das Internet erreichen können, ist unfassbar. Sie können ihre Standpunkte wesentlich attraktiver gestalten, sie mit Videos unterfüttern oder animierte Grafiken hinzufügen. Dinge, die bei einem Zeitungsartikel nicht immer möglich sind. Außerdem ist es wesentlich einfacher, ein Stimmungsbild zu erfassen. Politikerinnen und Politiker können auf Trends und Meinungen aufspringen. Ihnen bietet sich aber auch ein großer Vorteil: Die sozialen Netzwerke machen es möglich, die Inhalte zielgerichtet an bestimmte Menschen zu transportieren. Interessiert sich ein Nutzer beispielsweise für die Klimapolitik, können die klimapolitischen Standpunkte dann genau an diese Zielgruppe ausgespielt werden.

Das klingt fast so, als spiele der klassische Zeitungsartikel keine Rolle mehr …

Auf keinen Fall. Zielgruppen sind in unterschiedlichen Medien unterwegs. Deswegen darf man den Fokus nicht bloß auf eines legen, die Mischung macht‘s. Für die CDU wäre es beispielsweise fatal, nur auf soziale Netzwerke zu setzen. Die Wählerschaft ist wesentlich älter als bei anderen Parteien.

Sie haben eingangs gesagt, dass Politiker in Deutschland häufig ziemlich unbedarft mit ihrem Online-Auftritt umgehen. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht die richtige Strategie aus?

Zunächst muss es überhaupt erst mal eine Strategie geben. Es ist ein Fehler zu glauben, dass man alle Inhalte ungefiltert ins Netz blasen kann. Das hat so manche Politikerin und Politiker die politische Karriere gekostet. Deswegen werden in diesem Bereich auch immer mehr Stellen geschaffen. Es ist nämlich wichtig, darauf zu achten, dass die Sprache an die Zielgruppe angepasst wird und regelmäßig Posts abgesetzt werden. Kein Mensch besucht einen Kanal, auf dem nur alle vier Wochen ein Foto hochgeladen wird. Daneben kommt es auch darauf an, die Inhalte auf das entsprechende Netzwerk abzustimmen. Bei Facebook sind zum Beispiel Videos und Animationen sehr wichtig. Am wichtigsten ist allerdings, dass die Menschen auf den Plattformen authentisch erscheinen. Zeigt man sich also bei einem Eis im Park, darf das Foto nicht wirken, als wäre an der Entstehung ein ganzes Kamerateam beteiligt gewesen.

Von Mandy Sarti