Hannover

Der Wahlkampf rund um das Amt der Oberbürgermeisters nimmt Fahrt auf: Ab Dienstag werden die Wahlplakate in der Stadt aufgehängt. Die OB-Kandidaten Belit Onay ( Die Grünen), Marc Hansmann ( SPD) und Eckhard Scholz ( CDU) haben ihre Kampagnen bereits vorgestellt. Aber wie sind die Plakate eigentlich gestaltet? Wie wirken sie auf den Betrachter? Die NP hat mit Helmut Scherer, Direktor des Instituts für Journalistik und Kommunikationsforschung der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover, gesprochen.

ZU bunt: Marc Hansmann (SPD) stellte seine Wahlkampagne in der ProbierBar (Linden) vor. Scherer findet die Plakate zu überladen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die einen sind schlicht, die anderen bunt – jeder Kandidat hat seine ganz eigene Vorstellung von Wahlplakaten. Dabei sei deren inhaltliche Wirkung nicht besonders riesig, meint Scherer. „Es geht keine große Überzeugung von Wahlplakaten aus“, betont der 63-Jährige. Stattdessen gehe es darum, sich zu präsentieren und klar zumachen, dass man als Kandidat da ist und für ein bestimmtes Ziel kämpft.

„Das wirkt unnatürlich“

Für Scherer braucht ein gutes Wahlplakat vor allem eins: Eine einprägsame Headline. „Man fährt an den Plakaten in der Regel nur vorbei, und muss sie schnell fangen können.“ Und genau deswegen sei ein hoher Wiedererkennungswert besonders wichtig.

Helmut Scherer ist Direktor des Instituts für Journalistik und Kommunikationsforschung der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Quelle: Privat

Die Wahlplakate von SPD-Kandidat Marc Hansmann beurteilt Scherer als „zu überladen“. Die Plakate hätten zu viel Farbe, man würde nicht erkennen, welche Farbe für den Kandidaten steht. Zudem stehe der Kandidat zwar im Vordergrund, hinter ihm seien aber komplizierte Bilder abgedruckt. „Das wirkt unnatürlich und sieht so aus, als wäre er mit dem Klebestift hinein geklebt worden.“

Plakaten fehlt der Wiedererkennungswert

Überladen sei vor allem das Plakat mit dem Slogan ' Hannover. Klimafreundlicher. Machen.' Es zeigt einen älteren Mann, der mit einem Kind Blumen gießt sowie eine Stadtbahn, Windräder und die Kröpcke-Uhr. „Das ist einfach zu viel“, macht Scherer deutlich. „Besser wäre es, wenn sich Hansmann auf ein Fahrrad gesetzt hätte, so wie es bei Grünenkandidat Belit Onay der Fall ist.“ Doch perfekt ist auch das nicht: „Er steht neben der Hochstraße, die komplett leer ist.“ Das wirke seltsam und künstlich.

Zu unbekannt: Belit Onay (Grüne) zeigte seine Entwürfe in der Grünen-Zentrale (Mitte). Sein Name steht zu weit unten, findet Scherer. Quelle: Frank Wilde

Zudem fehlt Scherer auch bei Onays Kampagne der Wiedererkennungswert. „Sein Name steht ganz unten, da schaut man nicht gleich hin“, so der Experte. Mit Angela Merkel könnte man das machen, aber Onay sei dafür zu unbekannt. Auch die weiße Umrandung ist für Scherer nicht eindeutig. „Vermutlich soll es eine Art Sprechblase sein, obwohl es gar keine Blase ist.“

„Keines der Plakate ist optimal gelungen“

Am professionellsten stuft Scherer die Plakate von CDU-Kandidat Eckhard Scholz ein. „Die Fotografien sind gut und die Plakate haben einen hohen Wiedererkennungswert.“ Zwar sei alles etwas zu grau gehalten, doch durch das Farbspiel, indem das Orange im obersten Slogan immer wo anders steht, würde das ganze Abwechslung mit sich bringen.

Etwas peinlich: Eckhard Scholz, der von der CDU unterstützt wird, hat sich für Ecki statt Eckhard entschieden. Unangemessen, finden die Experten. Quelle: Tim Schaarschmidt

Und genau das ist das Schwierige an der Gestaltung solcher Plakate: „Es ist nicht einfach den richtigen Weg zwischen Wiedererkennung und Abwechslung zu finden“, meint Scherer. Wichtig seien dabei eine klare Sprache und ein eindeutiges Konzept.

Besonders „peinlich“ findet Scherer den namen 'Ecki'. „Ich würde ihn niemals so nennen“, meint der Experte. Auch den „Ausschalter“ in dem 'O' von Scholz kann sich Scherer nicht erklären. „Vielleicht soll man ihm damit ausschalten können oder es ist ein Ausrufezeichen.“ Auffällig ist in jedem Fall: Auf den Plakaten von Scholz fehlt der Parteiname. „Da scheint man nicht an die Siegesfähigkeiten des Kandidaten zu glauben“, macht Scherer klar.

Optimal gelungen findet der Direktor keines der Wahlplakate. „Bis die Leute die Plakate entschlüsselt haben, ist die Ampel schon lange grün geworden“, so Scholz.

Von Cecelia Spohn