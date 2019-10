Für die SPD in Niedersachsen ist es ein Desaster. Erstmals seit 1946 stellt sie nicht mehr den Oberbürgermeister von Hannover. Im ersten Wahlgang am Sonntag flog SPD-Kandidat Marc Hansmann durch. CDU-Mann Eckhard Scholz und der Grüne Belit Onay gehen in die Stichwahl.