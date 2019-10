Als Ergebnis aus der Wahlschlappe zur Wahl des neuen Oberbürgermeisters hat Hannovers SPD-Parteichef Alpteki Kirci am Abend angekündigt, bei der Neuwahl im Januar 2020 nicht wieder kandidieren zu wollen. Kirci ist seit 2011 Parteichef der SPD in Hannover.

ZIEHT KONSEQUENZEN: SPD-Parteichef Alptekin Kirci (rechts) hat am Abend angekündigt, bei der Neuwahl 2020 nicht wieder als Parteichef zu kandidieren. Kirci hatte lange am damaligen OB Stefan Schostok (links) in der Rathaus-Affäre festgehalten. Quelle: Wallmueller