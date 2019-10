Hannover

Nein, eine Überraschung war es eigentlich nicht mehr. Und doch hat diese Nachricht Hannovers Sozialdemokraten in ihren Grundfesten erschüttert: Der SPD-Kandidat Marc Hansmann schafft es bei den OB-Wahlen nicht in die Stichwahl. Was für ein Debakel für die SPD. Was für eine historische Niederlage. Erstm...