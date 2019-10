Auf so einer guten Orgel hat vermutlich selbst Johann Sebastian Bach nie gespielt: Rund 1,2 Millionen Euro hat das neue Instrument in der Neustädter Hof- und Stadtkirche gekostet, an dem die Musikhochschule ihre Studenten ausbilden will. In die Vorfreude auf die Eröffnungswoche mischen sich aber auch Misstöne.