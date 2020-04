Verteidiger halten ihre Plädoyers – hier im Liveblog

Hannover

Trotz Corona-Krise steuert der OB-Prozess auf die Zielgerade zu. Im Landgericht halten an diesem Dienstag die Verteidiger der drei Angeklagten ihre Plädoyers. In dem Verfahren geht es um gesetzeswidrige Zulagen im Rathaus. Die Staatsanwaltschaft hatte für Ex-OB Stefan Schostok, dessen früheren Büroleiter Frank Herbert und den einstigen Personaldezernenten Harald Härke wegen besonders schwerer Untreue Strafen zwischen acht Monaten und 15 Monaten gefordert – alle auf Bewährung.

Alle drei Angeklagten sollen – so Hilke Markworths Forderungen – Geldauflagen von jeweils 15.000 Euro zahlen: Härke an den Verein „Waage“, Schostok an die Bahnhofsmission, Herbert an die Stiftung Opferhilfe. Wegen Untreue in besonders schwerem Fall forderte die Staatsanwaltschaft acht Monate Freiheitsstrafe für den ehemaligen Verwaltungschef Schostok. Ihm hält sie zugute, erst spät von der Gesetzeswidrigkeit der Zulagen erfahren zu haben. Allerdings habe er sie dann nicht sofort gestoppt.

Anzeige

14.00 Uhr: Börner führt aus, bei der Strafzumessung müsse das Gericht die Folgen berücksichtigen. Bei einer Verurteilung zu mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe würde Härke der Beamtenstatus aberkannt. Er müsse von der Stadt nachversichert werden als Angestellter und verlöre seine Pension. Das Disziplinarverfahren gegen ihn sei nur ausgesetzt. Härke ist seit Dezember im Ruhestand.

Weitere NP+ Artikel

13.45 Uhr: Börner deckt vermeintliche Erinnerungslücken bei der Kommunalaufsicht auf. Angeblich hatte Härke immer wieder behauptet, das Innenministerium habe den Zulagen zugestimmt. „Von Prüfung und Billigung war nie die Rede“, so Härkes Verteidiger.

Einen besonders schweren Fall der Untreue sieht Börner nicht. Er bezieht sich auf verschiedene Grundsatzurteile und darin enthaltene Lücken.

Zur Strafzumessung führt der Verteidiger aus, Härke habe Reue gezeigt und sich für sein Verhalten entschuldigt. Der einstige Feuerwehrchef Claus Lange habe das zuviel erhaltene Geld zurückgezahlt, im Fall von Frank Herbert werde das noch länger dauern. Ein finanzielle Schaden werde der Stadt damit auf Dauer nicht entstehen. „Es geht nicht um Schönreden“, betont Börner.

13.30 Uhr: Rot-weißes Flatterband in dem für Zuschauer reservierten Bereich des Schwurgerichtssaals garantiert den Corona-Sicherheitsabstand. Die drei Angeklagten und ihre Verteidiger sitzen nebeneinander – mit sichtbarer Lücke nur zwischen Stefan Schostok und seinem Anwalt Wolfgang Borsum.

Der Vorsitzende Richter Patrick Gerberding eröffnet die Sitzung. Und dann hat Härkes Verteidiger Bertram Börner das Wort. „Der Staatsanwaltschaft ist zuzustimmen“, beginnt er sein Plädoyer. „Die Zahlungen sind unstreitig.“ Man habe Frank Herbert zu einem „Quasi-Dezernenten“ machen wollen. Er trete dem Vorwurf Untreue nicht entgegen. Harald Härke habe mit der Anweisung der Auszahlung seine Vermögensbetreuungspflicht missachtet.

Börner arbeitet auf, warum Härke dem Begehren Herberts nach mehr Geld zugestimmt habe. Und warum das im Rathaus durchging, obwohl die damit befassten Mitarbeiter „ein Sonderwissen“ gehabt hätten.

Lesen Sie auch

Von Vera König