Trägt die Kommunalaufsicht mit Schuld an der Rathausaffäre?

Mit Spannung erwarten viele in der Stadtverwaltung und der Kommunalpolitik den vierten Prozesstag in Sachen Rathausaffäre. Am Mittwoch wird die Verhandlung im Landgericht fortgesetzt (9.30 Uhr). Drei Zeugen sind geladen, darunter der Leiter der Kommunalaufsicht. Hätte die beim Innenministerium angesiedelte Rechtsaufsicht bei gründlicherer Kontrolle den schwerwiegendsten Fall von Untreue stoppen können, die Ex-OB Stefan Schostok, seinem ehemaligen Büroleiter Frank Herbert und dem einstigen Personaldezernenten Harald Härke vorgeworfen wird? Bislang gab es nie eine Antwort auf diese Frage.

Tatsache ist, dass Frank Herbert sich schon kurz nach dem Amtsantritt von Schostok Hoffnungen gemacht hatte, Dezernent zu werden. Bei dem damaligen Bündnis vom Rot und Grün im Rat fand sich dafür keine Unterstützung. Wohl auch, um die Position seinen engsten Vertrauten aufzuwerten, ordnete Schostok daraufhin seinen OB-Geschäftsbereich um. Die Verantwortung für Herbert wuchs; in entsprechenden Organigrammen und im städtischen Telefonverzeichnis stand er gleichauf mit den Dezernenten.

Einsparung versprochen

Diese Wahlbeamten werden in der Regel nach Besoldungsgruppe 7 bezahlt – Herbert als Spitzenbeamter bezog nur B2. Weil er für mehr Verantwortung auch mehr Geld wollte und der Rat ohnehin der kleinen Verwaltungsreform zustimmen musste, entstand die Drucksache 0364/2015. Gegen die Stimmen der CDU fand diese im Rat eine Mehrheit – wohl auch wegen des Versprechens: „Die Änderung der Dezernatsverteilung führt im Ergebnis zu einer Einsparung in Höhe von 196.908 Euro.“

Was damals kaum jemand wusste: Herbert selbst hatte die Drucksache ins Informationssystem eingestellt. Das mag erklären, warum bei jeder von der Umorganisation betroffenen Stelle die genaue Vergütung stand – bloß nicht bei seiner eigenen. Denn da hätte der Vermerk B2 auftauchen müssen – und das wäre zumindest für einige der deutliche Hinweis gewesen, dass eine Stellenanhebung um 15.546 Euro jährlich für den Leiter des OB-Geschäftsbereichs sich nicht mit seiner B2-Besoldung verträgt. Wie spätere Vermerke, Ermittlungen und Anklage bestätigten, ist schon diese Zulage rechtswidrig gewesen.

CDU hatte Bedenken

„Verstoß des Hauptverwaltungsbeamten gegen seine Pflichten“, „völlig einseitige und ausschließlich motivierte Amtsführung des OB“ schimpfte die CDU damals über die Dezernatsverteilung, von der sie im Vorfeld „nicht ansatzweise“ gewusst hatte. Am 13. Februar 2013 schickte Fraktionschef Jens Seidel die Drucksache mit sämtlichen Anlagen an Innenminister Boris Pistorius und bat um Prüfung durch die Kommunalaufsicht.

Nur fünf Tage später erhielt Seidel die Antwort der Behörde, man habe die Stadt zur Stellungnahme aufgefordert. Am 23. März, nach Prüfung des Sachverhalts, kam die Auskunft an die CDU-Ratsfraktion, der OB habe nicht „gegen die unparteiische und gerechte Erfüllung seiner Aufgaben“ verstoßen. Es würden „ausführlich Erwägungen geschildert, die die neue Aufgabenverteilung nachvollziehbar begründen können“. Mithin sei der Vorgang rechtlich einwandfrei.

Passung mit Stellenanhebung übersehen?

Über den Passus in der Drucksache, die eine Stellenanhebung von 15.546 Euro für Frank Herbert vorsah, stolperte bei der Aufsichtsbehörde niemand. Dabei prüft sie regelmäßig den Haushalts- und den Stellenplan. 2012 war die Stelle Büroleiter des OB bereits von A16 nach B2 angehoben worden – nach Absprache mit der Kommunalaufsicht.

Die rechtliche Bewertung der Drucksache, die den Weg frei machte für die gesetzeswidrigen Zulagen an den einstigen Büroleiter des OB, könnte im Prozess zum Thema werden. Ansonsten geht es beim vierten Prozesstag um die ebenfalls gesetzeswidrige Zulage an den ehemaligen Feuerwehrchef Claus Lange (der die Summe anders als Herbert längst an die Stadt zurückgezahlt hat). Auch Lange ist als Zeuge geladen.

Von Vera König