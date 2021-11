OB Onay appelliert: Afghanische Helfer nicht bloß dulden

Hannover

Das Schicksal der Menschen in Afghanistan liegt ihm am Herzen. Oberbürgermeister Belit Onay hat das gerade dokumentiert. Zuerst empfing er im Rathaus Brigadegeneral Jens Arlt, der den Evakuierungseinsatz in Kabul befehligt hatte. Später tauschte sich der Verwaltungschef mit dem Flüchtlingshilfswerk Kargah aus. Die Flüchtlinge aus Afghanistan brauchten eine Perspektive für ihr Leben in Deutschland, findet Onay.

Arlt und dem Team von fast 500 Soldatinnen und Soldaten war es gelungen, mehr als 5300 Menschen aus 45 Ländern in Sicherheit zu bringen. Als Dankeschön für den größten und dramatischsten Rettungseinsatz in der Geschichte der Bundeswehr trug er sich ins Goldene Buch seiner Geburtsstadt Hannover ein.

Leiden unter dem Regime

„Die Erinnerung an die Evakuierung unter großem Zeitdruck und unter Einsatz von Leib und Leben führt uns vor Augen, dass die Afghanen und Afghaninnen heute wieder unter dem Regime der Taliban leben und viele darunter leiden – auch viele derjenigen, die als Ortskräfte die deutschen Soldaten und Soldatinnen unterstützt haben und das Land nicht mehr rechtzeitig verlassen konnten“, sagte Onay. Er berichtet von zwölf Flüchtlinge, die Hannover zugewiesen seien. „Tatsächlich aber leben einige Dutzend bei uns.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Fallbestand nach Asylbewerberleistungsgesetz weist 222 Frauen, Männer und Kinder aus. Afghanistan rangiert damit unverändert auf TOP 3 der Herkunftsstaaten.

Schnellere Anerkennung

Viele Feldjäger aus Hannover hätten in Afghanistan gedient; viele Menschen in Hannover stünden in besonderer Verbindung zu diesem Land, so der OB. Nach Arlts Besuch und dem Gespräch mit dem Verein Kargah steht für ihn fest: „Die Anerkennung der Ortskräfte darf nicht jahrelang dauern.“ Die Menschen seien aufgewühlt und bangten um ihre Familienmitglieder. Viele von denen versuchten, in Anrainerstaaten zu gelangen.

„Abschiebungen darf und wird es nicht geben“, versichert Onay. Er sei froh, dass im Koalitionsvertrag des Ampelbündnisses auf Bundesebene schon viel geregelt sei, aber: „Der Bund sollte gerade den Menschen, die ihm in Afghanistan geholfen haben, mehr Zusagen machen.“

Von Vera König