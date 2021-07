Die Einladung zu einem Gespräch über die zukünftige Zusammenarbeit in Hannovers Rat war zunächst auch an die rechten Parteien gegangen. Kurz darauf ruderte die Stadt zurück. OB Belit Onay wundert die große Empörung über den „ärgerlichen organisatorischen Fehler.“ Doch was läuft schief in seinem Büro?