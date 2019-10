OB-Kandidat Marc Hansmann: „Kinderarmut ist das größte Problem“

Hannover

Die NP hat OB-Kandidat Marc Hansmann ( SPD) zum Interview gebeten – und mit ihm über die Rathausaffäre, soziale Probleme in Hannover und eine autofreie City gesprochen.

Wie fühlt es sich eigentlich gerade an, Kandidat für die SPD zu sein? Der Bundestrend spielt Ihnen nicht in die Karten. Die SPD liegt bei 14, die AfD bei 13 Prozent.

Stimmt. Aber ich konzentriere mich auf das Positive. Wie der Wahlkampf hier läuft. Wie die Menschen auf mich reagieren. Das macht mir richtig Spaß.

Aber Sie müssen sich doch auch mit der Lage der SPD auseinandersetzen. Ein Ergebnis von 19,5 Prozent, wie es die SPD hier bei der Europawahl holte, ist dramatisch für eine Stadt wie Hannover.

Das lässt sich nicht vergleichen mit einer OB-Wahl. Ich sehe, wie die Hausbesuche laufen, wie Begegnungen auf Märkten sind. Wenn man Menschen anlächelt, lächeln sie zurück. Manchmal komme ich ganz euphorisch nach Hause zurück und muss mich selbst bremsen.

Blenden Sie einfach aus, was auf der Bundesebene läuft? Die Vorstellungsrunden für den Parteivorsitz etwa?

Als die Kandidaten in Hannover waren, hatte ich eine Diskussion in der IGS Mühlenberg. Die war sehr gut. Ich halte das Aufstellungsverfahren für bescheiden und glaube nicht, dass sich die Bundes-SPD damit einen Gefallen tut.

Wie hätten Sie es sich gewünscht?

Ich hätte mir gewünscht, dass ein Ministerpräsident, den ich gut und lange kenne, kandidiert hätte und es geworden wäre.

LOCKER: Marc Hansmann (Mitte) im NP-Interview mit Chefredakteur Bodo Krüger (rechts), den Redakteuren Fabian Mast (links daneben) und Vera König sowie SPD-Sprecher Axel Rienhoff. Quelle: Droese

Warum hat es Marc Hansmann 2013 nicht gemacht? Warum haben Sie damals nicht als OB kandiert?

Weil meine Tochter damals zu klein war. Und weil meine Frau gesagt hat, das kannst Du gerne machen – aber dann sind die Türschlösser ausgetauscht. Das war eine deutliche Ansage.

Haben Sie sich nach den Entwicklungen im Rathaus mal Vorwürfe gemacht, weil Sie 2013 nicht kandidierten?

2013 war ich noch nicht soweit. Die Zeit mit meiner Tochter hat mich geprägt, in den vergangenen drei Jahren habe ich auch bei Enercity viel gelernt. Jetzt, mit fast 50 Jahren, fühlt es sich richtig an.

„Er war zwar nett – aber das reicht nicht“

Ob das auch die Wähler so sehen? Viele fragen, was von der Rathausaffäre mit Ihrem Namen verbunden ist. Wie viel Schostok steckt in Hansmann?

Die Frage hat mir noch niemand gestellt. Ich erlebe bei den Haustürgesprächen eher die Lage der Bundes-SPD als Hypothek. Fragen zur Rathausaffäre gibt es da kaum. Das passiert eher bei Empfängen in der Stadtgesellschaft, zu denen ich selten gehe. Ich mache Wahlkampf in den Stadtteilen. Wenn da die Rede auf Stefan Schostok kommt, erlebe ich ein geteiltes Echo. Manche wollen wissen, warum er zurücktreten musste, er sei doch ein so sympathischer Kerl. Andere sagen, er war zwar nett – aber das reicht nicht.

Wie war denn Ihre Wahrnehmung von Stefan Schostok? Warum sind Sie aus dem Rathaus geflüchtet? Wohl kaum aus persönlicher Zuneigung.

Ich bin gegangen, weil ich auf einen Ratschlag von Stephan Weil gehört habe. Er sagte, dass man das Amt des Kämmerers möglichst nicht länger als zehn Jahre ausüben sollte. Ich wurde in der Tat immer misstrauischer und immer weniger offen im Umgang mit Menschen. Der zweite Grund war, dass ich von der Führung der Verwaltung nur mäßig begeistert war. Ein OB hat zu entscheiden. Er darf nicht immer nur den Konsens suchen. Inhaltlich fand ich Positionen von Schostok nicht verkehrt. Wie er den Schwerpunkt auf Bildung gesetzt hat, wie er in der Flüchtlingskrise das Gespräch gesucht hat. Da sind seine Stärken zur Geltung gekommen.

„Man merkt, dass ein OB fehlt“

Wodurch Ist Ihrer Meinung nach die Rathausaffäre entstanden?

Ich weiß es nicht wirklich. Ich kenne diese Tausende von Seiten Belastungsmaterial nicht und möchte sie auch nicht kennen. Die tiefere Ursache ist, dass der OB seinem Hauptvertrauten, seinem Büroleiter, nicht hätte vertrauen dürfen. Natürlich spielen auch Vorgänge um Harald Härke eine Rolle. Das Personal- und das Kulturdezernat in seine Hand zu legen, passte nicht zusammen. Hannover braucht ein eigenständiges Personal- und ein eigenständiges Kulturdezernat. Kultur läuft unter Wert – seit Jahren in der Verwaltung.

Sie haben das Verhältnis zwischen OB und Dezernenten angesprochen. Wie ist Ihres zu Ihrem Nachfolger, Axel von der Ohe, der vehement gegen die Regionsumlage in ihrer bisherigen Form kämpft?

Wir haben ein gutes Verhältnis. Den Konflikt möchte ich aber gern lösen, und die sehr zugespitzten Aussagen von Regionspräsident Hauke Jagau teile ich nicht. Hauke Jagau und ich haben uns in die Hand versprochen, dass wir schwierige Themen zwischen Stadt und Region im Vier-Augen-Gespräch klären. An der derzeitigen Eskalation merkt man, dass ein OB fehlt.

Noch sprudeln die Gewerbesteuereinnahmen, aber eine Rezession zeichnet sich ab. Muss die Stadt neue Sparpakete auflegen?

Sollte ein Konjunkturabschwung eintreten und die Gewerbesteuer einbrechen, würde es nach Jahren von Überschüssen wieder zu einem unausgeglichenen Haushalts kommen. Dann greifen die eingespielten und lang geübten Mechanismen der Haushaltssicherung. Das ist gesetzlich vorgeschrieben und dient der Nachhaltigkeit. Ich habe aber als Kämmerer die Stadt nicht kaputt gespart und werde das auch nicht als OB tun.

„Kleinere Bauanträge schnell entscheiden“

Bedeutet Konsolidierung auch Stellenabbau in der Verwaltung?

Nein! Aber die Stadtverwaltung wird weder aus finanzieller noch aus ganz praktischer personalwirtschaftlicher Sicht so schnell weiter wachsen können. Immerhin sind bis zu 700 Stellen momentan unbesetzt. Um den Fachkräftemangel und dem gleichzeitigen Ruf nach immer mehr Stellen zu begegnen, müssen wir die Abläufe besser gestalten, strategischer führen und eine zielorientierte Verwaltungskultur vorantreiben. Die Bauverwaltung ist ein gutes Beispiel. Die Digitalisierung macht die Bearbeitung zwar schneller, aber wir müssen die Abläufe vor allem vom Kunden her denken und diese richtig gut beraten, wie etwas geht. Sachbearbeiter müssen mehr entscheiden können, nicht alle Anträge in der Tiefe bearbeitet werden. Wenn wir gute Erfahrungen mit Architekten gemacht haben, reichen Stichproben. Wir müssen uns auf die großen stadtplanerischen Projekte konzentrieren und kleinere Bauanträge schnell entscheiden. Das wird Aufgabe der neuen Stadtbaurätin sein.

Kommen wir noch mal zum Geld. Ist genug da, um die sozialen Probleme Hannovers zu lösen?

Das wird uns nie gelingen. Meine Partei, die SPD, ist vor mehr als 150 Jahren angetreten, die sozialen Probleme zu lösen. Die aber wird es noch in 150 Jahren geben – und die SPD auch.

Wo sehen Sie das größte Problem?

In der Kinderarmut. Jedes vierte Kind ist laut Statistik arm. Das muss sich ändern. Das zweite große Problem ist die Knappheit an bezahlbarem Wohnraum. Wir sind stark im sozialen Wohnungsbau, aber das reicht nicht. Das Problem Wohnungsmangel betrifft inzwischen auch die Mittelschicht. Mieten von zwölf Euro pro Quadratmeter kann sich keine junge Familie und kaum ein Rentnerin leisten. Wir brauchen zusätzliche Förderstufen, damit es genug Wohnungen gibt, deren Miete nicht höher als acht Euro pro Quadratmeter liegt.

„Wir müssen ihnen Platz geben“

Als gravierendes Problem sehen viele Hannoveraner die Lage rund um den Hauptbahnhof. Der Zuzug aus dem Osten sorgt inzwischen für Verdrängung bei Hilfsangeboten. Die arme Seniorin traut sich kaum zur Essensausgabe, weil da der obdachlose 45-jährige Bulgare das Wort führt. Wie gehen Sie das Problem an?

Konkret lässt sich das von Ihnen angesprochene Problem durch den Einsatz von Ordnungskräften lösen. Grundsätzlich können wir die Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien nicht stoppen, da diese Länder Mitglied der EU sind. Die Menschen fliehen vor Armut und Diskriminierung. Sie stranden hier. Wir sind eine soziale Stadt, sind das schon immer gewesen. Meine Antwort auf die Unsicherheit, die gefühlt viel stärker ist, als es die Statistiken zeigen, ist das 4-S-Konzept. Das erste steht für Sozialarbeit, für das Ansprechen der Betroffenen, den Räumen für sie. Wir müssen ihnen Platz geben, den Mecki-Laden dazu fünfmal so groß machen. Das zweite steht für Sicherheit, das wir inzwischen mit dem städtischen Ordnungsdienst abdecken. Dann brauchen wir städtebauliche Veränderungen. Am Raschplatz wird das sehr deutlich. Der muss heller sein, ohne abgehängte Ecken. Das vierte S steht für Sauberkeit. In der Abwägung aller Probleme finde ich, Kinderarmut ist das größte. Keine Stadt darf sich mit dieser stillen Armut abfinden. Wir brauchen eine bessere Ausstattung in Grundschulen und Integrierten Gesamtschulen.

Dem Ansatz kommt zugute, dass die Stadt eine halbe Milliarde Euro vorrangig in Krippen und Schulen investieren will. Aber heute schon fehlen mehr als 250 Millionen Euro zur Umsetzung. Was ist da falsch gelaufen?

Auf das 500-Millionen-Euro-Investitionspaket, das ich noch als Kämmerer geschnürt habe, bin ich schon stolz. Leider wollte die Politik damals einen maßnahmenscharfen Umsetzungsplan über zehn Jahre. Zehn Prozent der Kosten gehen aber für Planung drauf – da konnten wir nur mit Annahmen rechnen. Dann sind Baukosten gestiegen, Standards haben sich geändert. Wir sollten trotzdem keine Abstriche machen und – wenn nötig – Kredite zur Finanzierung aufnehmen

Wo sehen Sie Hannover 2030?

Wir werden die modernste Großstadtverwaltung Deutschlands haben. Ich möchte perfekte frühkindliche Bildung, 20.000 bezahlbare Wohnungen geschaffen und unsere Klimaschutzziele erreicht haben.

Wie wird sich Hannover verändern für mehr Klimaschutz?

Die größte Einzelmaßnahme wäre die Umstellung des Kohlekraftwerks Stöcken. Abschalten lässt es sich nicht, weil es gebraucht wird für Fernwärme und von Unternehmen wie VWN. Unser Konzept sieht die Umstellung auf Biomasse vor.

Wie ist es mit mehr Grün in der Stadt? Warum kann die Stadt kein Areal brach liegen lassen, statt Kleingärten zu opfern?

Das mit den Kleingärten haben wir zum Glück längst gestoppt. Die allermeisten Kleingärtenkolonien sind wieder voller Kinderlärm, was richtig toll ist. Überall in Hannover wird gerade gebaut. Am Kronsberg entstehen bis zu 3500 neue Wohnungen. Das Oststadtkrankenhaus ist abgerissen worden und auch die VHV. Das Nexans-Gelände bietet eine Riesenchance. Moderne Stadtentwicklung sieht die Mischung von Naherholung, Gewerbe und Wohnen vor. Das würde ich gern am Deurag-Nerag-Gelände ausprobieren – am besten generationsübergreifend, autofrei und energieautark.

„Einkaufszone bis zum Landtag verlängern“

Autofrei auch in der City?

Das wird nicht gehen – autoarm ist die richtige Formulierung. Die Einkaufszone möchte ich bis zum Landtag verlängern. Das Parkhaus Schmiedestraße können wir nicht aufgeben, aber bis dahin die Schmiedestraße sperren. Das würde auch für eine bessere Anbindung der Altstadt an die City sorgen.

Ist Klimaschutz schon ein Thema für Ihre Tochter?

Natürlich. Wir sind schon gemeinsam zu Demos gegangen. Ich habe mit Fridays-for-future keine Berührungsängste. Ich habe kein Auto, nicht mal einen Führerschein. Wir nutzen die Stadtbahn, das Rad oder machen Car-Sharing.

Und was tun Sie für die Autofahrer?

Ich will – und das ist ein großer Unterschied zu den Grünen – keine Schließung des Cityrings. Auf Hauptverkehrsstraßen muss der Verkehr fließen.

Wer schafft es in die Stichwahl?

Es wird denkbar spannend. Ein Großteil der Wähler ist noch unentschlossen, und die will ich überzeugen.

Das ist der OB-Kandidat der SPD Marc Hansmann – Jahrgang 1970 – wurde in Osnabrück geboren und studierte Geschichtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre an den Unis in Hannover, Sussex ( Brighton) und Bielefeld. Danach promovierte er über die Entwicklung der Kommunalfinanzen im 20. Jahrhundert – am Beispiel Hannover. Erste politisch Erfahrungen sammelte er von 1996 bis 2001 als SPD-Ratsherr. Nach einer Beratertätigkeit und Arbeit als Referent im Bundesfinanzministerium in Berlin fand Marc Hansmann im Januar 2007 den Weg zurück ins Rathaus – als Stadtkämmerer und Ordnungsdezernent, was er bis zu seinem Wechsel als Vorstand zu Enercity 2017 blieb. Hansmann ist verheiratet, hat eine achtjährige Tochter.

Von Vera König