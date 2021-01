Hannover

Vergleichsweise leise verlief der Jahreswechsel auch aus Sicht der Polizei. Die zuständige Inspektion Besondere Dienste verzeichnete in der Silvesternacht einen „verhältnismäßig ruhigen Einsatz“. Nur vereinzelt kam es zu Verstößen gegen die geltenden Corona-Regeln. Im Bereich Küchengartenplatz/Limmerstraße (Linden-Nord) wurde eine Ansammlung von rund 300 Feiernden aufgelöst.

Mindestabstand, Kontaktbeschränkungen, Mund-Nasen-Schutz: Der Fokus der Beamten, die in der Landeshauptstadt und im Umland unterwegs waren, lag in diesem Jahr auf der Einhaltung der Niedersächsischen Verordnung zur Eindämmung der Pandemie. „Insbesondere in der hannoverschen Innenstadt zeigten sie mehr Präsenz“, so Polizeisprecherin Natalia Shapovalova.

Anzeige

Ansprachen am Lindener Heizkraftwerk und am Maschsee

Mit einer ergänzenden Allgemeinverfügung hatte die Region im Vorfeld zudem Verbotszonen für das Abbrennen von Feuerwerk definiert. Wer trotz des bundesweiten Verkaufsverbots an Böller oder Raketen gelangt war, durfte es in vielen öffentlichen Bereichen dennoch nicht krachen lassen. Entsprechend wachsam war dort die Polizei. Nur vereinzelt sei es zu Verstößen gekommen, die dann auch konsequent geahndet worden seien. Durch das Böllerverbot sollten die in der Pandemie ohnehin schon stark geforderten Krankenhäuser entlastet werden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum Jahreswechsel versammelten sich im Bereich Spinnereistraße/Ihmebrücke rund 100 Menschen, um die Lichtshow am Lindener Heizkraftwerk zu bewundern. Mit Lautsprecherdurchsagen erinnerte die Polizei die Menge an die Einhaltung der Mindestabstände. Auch bei größeren Gruppen am Maschsee (Nordufer, Arthur-Menge-Ufer) gab es Ansagen. Die Mindestabstände wurden laut Polizei aber „größtenteils“ angehalten.

Zu voll wurde es später dagegen auf dem Küchengartenplatz und der Limmerstraße, wo sich gegen 0.30 Uhr bis zu 300 Feiernde aufhielten. „Sie wurden von den Beamten per Lautsprecherdurchsagen auf die Einhaltung des Abstandsgebots und das bestehende Ansammlungsverbot hingewiesen. Die Zusammenkunft löste sich nach etwa einer halben Stunde auf“, teilte Shapovalova mit.

Zu einer Feier in der Straße auf der Horst in Garbsen musste die Polizei gegen 1 Uhr ausrücken. In einer Wohnung sei laut Zeugen mit einer Schusswaffe hantiert worden. Neben dem 42-jährigen Bewohner trafen die Beamten noch drei weitere Personen an. Bei der mutmaßlichen Waffe handelte es sich um eine sogenannte Softair-Pumpgun, also ein Druckluftgewehr, das zumindest in der eigenen Wohnung ohne besondere Erlaubnis getragen werden darf.

Schreckschusspistolen einkassiert

In Langenhagen an der Ecke Reuterdamm/Fasanenweg wurde ein 28-Jähriger mit einer Schreckschusspistole erwischt, für die sie keine Erlaubnis vorlegen konnte. Die Polizei beschlagnahmte deshalb die Waffe. In der Bahnhofstraße schoss ein 49-Jähriger mit seiner Schreckschusspistole mehrfach in die Luft. Den sogenannten kleinen Waffenschein konnte er zwar vorweisen. Da der Bereich jedoch in der Feuerwerk-Verbotszone lag und der Schütze zudem angetrunken war, kassierten die Beamten auch seine Waffe ein.

Ansonsten verzeichnete die Polizei einen ruhigen Jahreswechsel, weshalb auch das Fazit von Jens Künnmann, Leiter der Polizeiinspektion Besondere Dienste, entsprechend positiv ausfiel: „Unser Dank gilt in diesem Zusammenhang der weit überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung, die sich angesichts der Pandemie auch an Silvester in Zurückhaltung geübt und das neue Jahr vergleichsweise leise und besonnen begrüßt hat.“

Nur elf kleinere Einsätze für die Feuerwehr

Auch die Feuerwehr hatte deutlich weniger zu tun als in anderen Jahren. Zwischen 18 Uhr und 6 Uhr rückte sie in Hannover zu insgesamt elf Brandeinsätzen aus – gerade mal ein Zehntel des Aufkommens der Silvesternacht 2019/20. Die Feuer – mehrere Mülleimer und Container, ein Streugutbehälter, ein Entstehungsbrand an einem Pkw und angebranntes Essen – waren schnell unter Kontrolle.

Die Rettungsdienste hatten 103 Einsätze, rund halb so viele wie im Vorjahr. „Das entspicht in etwa dem Einsatzaufkommen einer Samstagnacht vor Beginn der Corona-Pandemie“, ordnete Feuerwehr-Sprecher Andreas Hamann die Silvester-Bilanz ein. Auch das Böllerverbot zeigte die erhoffte Wirkung. Lediglich eine Handverletzung sei auf den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern zurückzuführen.

Von api