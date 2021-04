Hannover

Die Bundes-Notbremse, die heute im Bundestag und morgen im Bundesrat diskutiert und verabschiedet werden soll, sieht vor, dass Zoos weiterhin geöffnet bleiben dürfen. Neu ist, dass Besucher einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. Die NP sprach mit Andreas M. Casdorff. Der 56-Jährige ist Geschäftsführer des Erlebniszoo Hannover.

Die Zoos dürfen, offenbar unabhängig von der Inzidenz, geöffnet bleiben. Ich vermute, dass ist für Sie erstmal eine frohe Botschaft.

Wir sind ja lange Zeit unter dem Radar gelaufen und mit Indoor-Einrichtungen gleichgesetzt worden. Nun hat sich die Politik mit uns befasst, das ist schon mal sehr positiv. Dass wir offen bleiben dürfen, natürlich auch.

Neu ist die Testpflicht für Ihre Besucher. Wie finden Sie das?

Wir haben ohnehin nur die Außenbereiche offen, alle Tierhäuser bleiben zu. Das gastronomische Angebot ist nur to go. Die Besucher sind bei uns an der frischen Luft, im Wind und mit Maske unterwegs. Die Faktenlage sagt, draußen existiert kein wirkliches Risiko der Ansteckung. Von daher ist diese Testpflicht für mich nicht verhältnismäßig.

Was kommt da alles auf Sie zu?

Wir müssen beim Einlass jetzt nicht mehr nur auf das vorher gebuchte Zeitfenster schauen. Wir müssen die Negativ-Tests kontrollieren, mit einem Ausweis abgleichen. Weil zweimal Geimpfte in Niedersachsen mehr Rechte erhalten sollen, müssen wir wahrscheinlich auch Impfausweise kontrollieren. Wo bisher eine Kollegin oder ein Kollege gereicht hat, müssen jetzt zwei stehen. Mindestens.

Die Zeitfenster für das kommende Wochenende sind jetzt schon restlos ausgebucht. Von wie vielen Besuchern und damit wie vielen Tests reden wir?

Über den Tag verteilt von 4500 Besuchern. Das ist unser Limit. Die bleiben im Schnitt drei Stunden, eine weniger als vor Corona. Überwiegend wegen der gastronomischen Einschränkungen.

„Lange Schlangen vor Einlass will keiner“

Der Einlass wird mit den Kontrollen länger dauern. Können Sie überhaupt bei diesen maximal 4500 bleiben?

Wir stocken gerade intern Personal auf und arbeiten an den Vorkehrungen. Tatsächlich messen wir mit der Stoppuhr, wie sich die Zeiten verändern werden. Denn lange Schlangen vor dem Einlass dürfen sich natürlich auch nicht bilden. Das will keiner.

Ganz praktisch ist, dass der Zoo im Parkhaus ein eigenes Testzentrum hat ...

Das aber nicht reichen wird, selbst wenn wir die Kapazität hochfahren. Außerdem wird es als Drive-In-Zentrum betrieben. Und ein Großteil der Besucher kommt nicht mit dem Auto zu uns.

Wie schnell können Sie eine neue Beschränkung wie die Testpflicht umsetzen?

Innerhalb von 24 Stunden. Wir haben ein Team, das sich sofort hinsetzt und alles organisiert.

Gibt es eine Maßnahme, die Sie besser gefunden hätten als diese Testpflicht in der Bundes-Notbremse?

Wenn unbedingt auch in Außenbereichen verschärft werden muss, würde ich es eher verstehen, wenn die Kapazität noch einmal herabgesetzt werden würde. Das wäre für uns jedenfalls wesentlich einfacher umzusetzen.

An eine freiwillige Schließung haben Sie nie gedacht?

Nein. Ich habe das Fenster offen und sehe die Kinder draußen herumlaufen und laut lachen. Die brauchen das.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Christoph Dannowski