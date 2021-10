Hannover

Immer mehr Schüler bekommen sie derzeit, immer mehr Familien nutzen sie nur zähneknirschend. Die Corona-Spucktests, die derzeit an vielen Schulen in Hannover und in ganz Niedersachsen verteilt werden, erfreuen sich nicht gerade großer Beliebtheit.

Drohender Versorgungsengpass

Wieso wird plötzlich auf ein anderes Produkt für die Testungen der Schüler gesetzt? Schließlich haben sich die Nasenabstrichtests bislang bewährt. „Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens war dem Angebot mit den Spucktests der Zuschlag zu gewähren“, schreibt das Kultusministerium. Alternativ hätte man die Ausschreibung abbrechen und einen Versorgungsengpass in Kauf nehmen müssen.

Zudem sei immer wieder der Wunsch geäußert worden, dass auch Spucktests angeboten werden, so das Ministerium. Daher „waren wir der eindeutigen Meinung, dass diese Variante zu bevorzugen ist und eventuell auch auf Zuspruch stößt.“ Rückmeldungen aus den Schulen zeigten nun aber ein anderes Bild.

Zukünftig nur noch Nasenabstrichtests

Das Kultusministerium zeigt sich hier lernfähig: Die Bestellungen werden wieder umgestellt. „Es wird zukünftig also nur noch Nasenabstrichtests für die Schulen geben.“

Von Britta Lüers und Zoran Pantic