Nur für GVH-Kunden: Neues Fahrradparkhaus an der Station Roderbruch

Hannover

Um die Verkehrswende voran zu bringen, setzen Stadt und Region Hannover auch auf eine bessere Verknüpfung von Bahn und Rad. An der Endstation Roderbruch ist deshalb am Montag die erste abschließbare Abstellgarage für Fahrräder an einer Haltestelle des Nahverkehrs in Betrieb gegangen. „Mehr Menschen zum Umsteigen auf Busse und Bahnen bewegen“, will mit solchen Bike & Ride-Anlagen Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region.

Step übernimmt Kontrolle und Wartung der Anlage

Baulich fertig war die Anlage schon seit einigen Monaten. Allerdings soll sich die finale Abnahme der Garage verzögert haben. Nun endlich die Inbetriebnahme. Wer die überdachten Stellplätze für Fahrräder nutzen möchte, muss allerdings ein Abo auf die Monatskarten des Großraumverkehrs Hannover (GVH) haben. Und er benötigt einen Schlüssel. Den gibt es beim Suchthilfeträger Step, der auch die großen Fahrradparkhäuser am Hauptbahnhof betreibt – gegen ein Pfand von 50 Euro. Step wird auch für die Kontrolle und Hausmeistertätigkeiten in der Anlage zuständig sein, in der auf 70 Quadratmetern Fläche Platz für 40 Fahrräder sein soll.

Die Baukosten für die neue Fahrradgarage am Endpunkt der Stadtbahnlinie 4 liegen bei rund 75.000 Euro. Den größten Teil davon hat mit 55.000 Euro die Landesnahverkehrsgesellschaft übernommen. Die Region hat angekündigt, die Zahl der Fahrradstellplätze an Stationen von Bus und Bahn massiv auszubauen. Geplant ist unter anderem ein mehrstöckiges Parkhaus am Bahnhof Wunstorf, das automatisch betrieben werden soll. Auch am Bismarckbahnhof in Hannover könnte eines gebaut werden.

Von Christian Bohnenkamp