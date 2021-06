Kein Querdenker-Aufmarsch in Hannover: Am Sonnabend sind deutlich weniger Teilnehmer als erwartet zur Demo der Initiative Querdenken 511 in die Landeshauptstadt gekommen. Die Polizei sprach zunächst von 80 Teilnehmern, die sich dem Protest auf dem Waterlooplatz angeschlossen hatten. Angekündigt worden waren 2500. Die Demo wurde auch vorzeitig beendet.