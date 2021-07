Nun sind es sogar 600 Partygäste: So lief es beim „Back to Dance“-Festival im Musikzentrum

Hannover

Weil die Inzidenzen in den vergangenen Wochen entsprechend niedrig waren, konnten die Veranstalter des „Back to Dance“-Festivals in Absprache mit dem Gesundheitsamt am Wochenende die Besucherzahlen erhöhen: Während bei der ersten Veranstaltung im Musikzentrum am 18. Juni lediglich 350 Personen zugelassen waren, feierten am Freitag 450 und am Samstag und Sonntag sogar 600 Personen zu wechselnden DJ-Sets.

„Es hat alles wunderbar geklappt und gab keine Diskussionen beispielsweise wegen der Testpflicht“, sagte Veranstalter Johannes Teller am Sonntag. Die Festivalbesucher hatten sich vor der Veranstaltung auf Corona testen müssen. Dadurch, dass sichergestellt wurde, dass alle negativ getestet sind, konnte dann auf dem Gelände des Musikzentrums auf die Abstandsregelung verzichtet werden.

„Euphorisch und unbeschwert“

Während am ersten Veranstaltungstag im Juni noch Maskenpflicht bestand, konnte am Wochenende ohne Maske getanzt und gefeiert werden: „Nur im Toilettenbereich musste am Wochenende die Maske getragen werden und auch mit der Regelung sind die Besucher sehr verantwortungsbewusst umgegangen“, so Teller. Die Veranstalter waren nach den ersten drei Festivaltagen zufrieden: „Es war schön zu sehen, wie die Besucher euphorisch und unbeschwert getanzt haben“, erzählte Teller.

Schuhe aus, Musik an: Am Wochenende wurde auf dem Gelände des Musikzentrums unter freiem Himmel getanzt und gefeiert. Quelle: Michael Wallmüller

Nach dem Open-Air am Sonntag werden die Ergebnisse ausgewertet und Rückschlüsse auf das Feiern unter Pandemie-Bedingungen gezogen: Soziologie-Studierende der Leibniz Universität Hannover (LUH) haben an den Veranstaltungstagen durch Besucherumfragen Informationen dazu erhoben, wie sich die Ansprüche der Festivalbesucher durch die Pandemie verändert haben: „Mit dem Modellprojekt wollen wir herausfinden, wie sich die Wahrnehmung des Feier-Erlebnisses der Besucher verändert, wenn sie mit verschiedenen Schutzmaßnahmen konfrontiert werden“, erklärte Klubnetz Festivalsprecher Johannes Teller.

Fünf Tage nach der letzten Veranstaltung am Sonntag müssen die Besucher einen erneuten Corona-Test machen und diesen einsenden. So können die Veranstalter nachvollziehen, ob sich Menschen trotz der Vorsichtsmaßnahmen auf dem Festival-Gelände bei der Veranstaltung angesteckt haben.

Die Ergebnisse zu den Befragungen sollen möglichst schnell vorliegen, damit gemeinsam mit dem Gesundheitsamt überlegt werden kann, inwiefern in Niedersachsen im Spätsommer möglicherweise noch kleinere Festivals und Veranstaltungen unter freiem Himmel veranstaltet werden können.

Von Sophie Peschke