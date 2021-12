Was bringt der neue Impfstoff von Novavax für die Pandemiebekämpfung, welche Vorteile, welche Nachteile hat das jetzt von der Europäischen Medizin-Agentur (EMA) zur bedingten Zulassung empfohlene Corona-Mittel, kann es Omikron bremsen? Antworten von Lungenforscher Tobias Welte, Klinikdirektor an der MHH in Hannover.