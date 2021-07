Notorischer Schwarzfahrer kassiert die 78. Anzeige in Hannover

Hannover

Bundespolizisten haben am Donnerstagabend einen unverbesserlichen Schwarzfahrer am Hauptbahnhof Hannover aus einem Metronom-Zug geholt. Allein bei der Bundespolizei wurden seit Januar vergangenen Jahres 78 Ermittlungsverfahren gegen den 49-Jährigen wegen Erschleichens von Leistungen eingeleitet. „Nur die Spitze des Eisbergs“, so Sprecher Martin Ackert.

Doch wurden dem Mann auch immer wieder andere Delikte vorgeworfen: unterschiedliche Sexualdelikte, Eigentumsdelikte, Körperverletzungen, Hausfriedensbrüche, Beleidigungen und Nötigungen. Im Februar saß er wegen Schwarzfahrens sogar fünf Tage im Gefängnis, was aber offenbar keinen nachhaltigen Eindruck hinterließ. Denn seitdem kassierte er bereits weitere 27 Anzeigen.

Der wohnsitzlose Mann aus Togo hält sich seit 1999 in Deutschland auf. Sein Asylantrag wurde 2006 abgelehnt. Seitdem hat er ein vorläufiges Aufenthaltsrecht, da Hinderungsgründe für eine Abschiebung vorliegen.

Von Andreas Krasselt