Warnstreik in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH): Wegen des Streits in der Tarif- und Besoldungsrunde der Länder ruft die Gewerkschaft Verdi für Dienstag zum Protest auf. Die MHH hat mit den Gewerkschaften Verdi und GeNi (Gesundheitsgewerkschaft Niedersachsen) eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen.

MHH-Vizepräsident Professor Frank Lammert, zuständig für die Krankenversorgung, bittet alle Patienten, die an dem Tag einen Behandlungstermin in der MHH haben, um vorherige Rücksprache mit den behandelnden MHH-Kliniken.

Patienten sollen Hausarzt oder Facharzt kontaktieren

 „Wir haben umfangreiche Vorkehrungen abgesprochen, um Notfallpatienten adäquat behandeln zu können. Wenn möglich, sollten Patienten als ersten Ansprechpartner ihre Hausärztin oder Hausarzt oder einen niedergelassenen Facharzt kontaktieren“, so Lammert.

Verdi will die Forderung nach 300 Euro mehr für den Gesundheitsbereich bekräftigen. Gewerkschaftssekretärin Stefanie Reich dazu: „Fachkräftemangel und Arbeitsverdichtung lassen sich nicht mit Klatschen beheben.“

Bessere Eingruppierung gefordert

Am Mittwoch werden Beschäftigte der niedersächsischen Straßenbauverwaltung und -meistereien vor das Wirtschaftsministerium ziehen. Neben einer deutlichen Entgelterhöhung fordern sie auch eine Verbesserung ihrer Eingruppierung.

Schon am Montag sind mehr als 200 Beschäftigte der in Hannover ansässigen Landesverwaltungen und Hochschulen in einen ganztägigen Warnstreik getreten. Am Steintor demonstrierten sie für ihre Forderung nach fünf Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 150 Euro.

Zweite Runde lief ergebnislos

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) hatte nach der zweiten Runde im Tarifkonflikt weitere Verhandlungen von der grundsätzlichen Bereitschaft der Gewerkschaften abhängig gemacht, Herabgruppierungen im Eingruppierungssystem möglich zu machen.

Verdi-Vorsitzender Frank Werneke kommentiert das so: „Weil wir beim Arbeitsvorgang nicht klein beigeben wollen, lehnen die Arbeitgeber alle unsere strukturellen Forderungen rundheraus ab. Und beim Geld sind sie nicht bereit, die Preissteigerung auszugleichen. Das ist eine klare Kampfansage!“

Von Vera König