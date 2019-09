HANNOVER

Das Nordstadt-Krankenhaus wird zum Notfallversorger allererster Güte. Der Sozialausschuss der Region hat am Dienstag grünes Licht für den Aufbau eines Herzkatheter-Labors gegeben. Die Kosten betragen bis zu 883 000 Euro. Davon werden 650 000 Euro in diesem Jahr benötigt, die restliche Summe in 2020.

Die Aufwertung des Krankenhauses geschieht im Rahmen der Medizinstrategie 2025 des Klinikums Region Hannover (KRH).

Der Gemeinsame Bundesausschuss (entscheidet über Vergütung von medizinsichen Leistungen) hat für Notfallversorger der höchsten Güte (Stufe 3) bestimmte Kriterien festgelegt. Zur Zeit befindet sich die Klinik noch auf Stufe 1 (Basisnotfallversorgung).

Nun können auch Herzpatienten behandelt werden

Dazu gehört auch die Einrichtung eines Herzkatheter-Labors, das rund um die Uhr verfügbar ist. Künftig können im Nordstadtkrankenhaus Patienten mit Herzschwäche, Herzinfarkt oder Herzklappenfehlern behandelt werden. Auch die Implantation vorübergehender Herzschrittmacher gehört zu den künftigen Aufgaben der Ärzte im Nordstadtkrankenhaus.

„In der Region Hannover entsteht ein umfassender Notfallversorger, der durch die Rettungsdienste auch vermehrt mit internistischen Notfallpatienten angefahren werden kann“, heißt es im Verwaltungspapier.

Auch die Patienten anderer Abteilungen werden vom Herzkatheter-Labor profitieren. Das gilt vor allem für neurologische intensivpflichtige Patienten, die häufig auch unter Gefäß- oder Herzkrankheiten leiden.

