Die Landesbank Nord/LB hat wieder Ranglisten der größten Unternehmen in Niedersachsen veröffentlicht und sie mal nach Wertschöpfung, mal nach Umsatz sortiert. Während sich an der Spitze nicht viel getan hat, sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie in den zugrundeliegenden Zahlen deutlich sichtbar.