Nord/LB: Landesbank findet mit Jörg Frischholz einen neuen Chef

Hannover

Für die Nord/LB ist ein neuer Chef gefunden worden: Aufsichtsrat und die Trägerversammlung der Landesbank haben Jörg Frischholz (45) zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Bank und damit Nachfolger von Thomas Bürkle (68) bestellt, heißt es in einer Mitteilung des Geldinstituts mit Sitz in Hannover.

Frischholz ist derzeit Privatkundenvorstand der UniCredit Bank, besser bekannt unter ihrem Markenauftritt als „HypoVereinsbank“, und soll seinen Job am 1. Januar 2022 antreten. Bürkle (68) verlässt die Landesbank nach Auslaufen seines Vertrages zum Jahresende auf eigenen Wunsch.

Das sind Frischholz’ Stationen

Frischholz ist seit 2015 für die UniCredit Bank/HypoVereinsbank tätig, zunächst als Leiter des Firmenkundengeschäfts in Ost-, dann in Norddeutschland. Seit etwas mehr als einem Jahr ist er im Vorstand der Bank, verantwortlich etwa für Privatkunden und kleinere bis mittlere Firmenkunden („Small Cap Corporate“). Zuvor war Frischholz in leitenden Positionen im Firmenkundengeschäft der Commerzbank sowie der Dresdner Bank tätig.

Das sagt der Finanzminister

Reinhold Hilbers, niedersächsischer Finanzminister und Aufsichtsratsvorsitzender der Nord/LB, sieht in Frischholz „eine beeindruckende Führungspersönlichkeit mit einem festen Wertekanon. Seine besonderen Stärken liegen in den Bereichen Digitalisierung, Transformation und Kundenorientierung.“ Er werde sicher neue Impulse setzen und den Umbau der Bank fortsetzen. Hilbers dankte Bürkle schon jetzt für seine Leistung und nennt es „sein großes Verdienst, die erfolgreiche Neuausrichtung der Bank vorangetrieben zu haben“.

Wieder eine Frau im Vorstand

Der Aufsichtsrat hat auch Ingrid Spletter-Weiß (55) zum neuen Vorstandsmitglied der Bank bestellt. Sie kommt von der Commerzbank und übernimmt zum 1. Januar 2022 die Verantwortung für das Firmenkunden- sowie das Kapitalmarktgeschäft der Bank. Sie folgt auf Günter Tallner (59), der die Bank ebenfalls mit Auslaufen seines Vertrags zum Jahresende auf eigenen Wunsch verlässt.

Spletter-Weiß verantwortet bei der Commerzbank seit 2017 das weltweite Kreditrisikomanagement für Firmenkunden. Sie ist seit 1991 für die Commerzbank sowie das Vorgängerinstitut Dresdner Bank tätig. Ihre Ausbildung sowie ihre ersten beruflichen Erfahrungen machte die gebürtige Wolfenbüttelerin in Braunschweig.

Das sagt der Aufsichtsratschef

„Ingrid Spletter-Weiß ist eine ausgezeichnete Bankmanagerin“, sagt Hilbers. Sie habe „das Bankgeschäft von der Pike auf gelernt und verfügt über vielfältige Erfahrungen in der Unternehmens- und Projektfinanzierung. Mit ihrem Knowhow ist sie eine Bereicherung für die Nord/LB und ihre Kunden.“ Mit ihren niedersächsischen Wurzeln passe sie zudem sehr gut zu der Landesbank.

Von Ralph Hübner