Nord/LB: Es wird weiter gerettet

Hannover

Gerettet: Die Landtage in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt stimmten der Kapitalspritze für die Nord/LB zu. Auch wenn das den Steuerzahler alleine in Niedersachsen bis zu 6,8 Milliarden Euro kosten kann. Und niemand weiß, ob das reicht.

Wird es nicht, da ist sich die Opposition sicher. Grüne, FDP und AfD sind sich einig, dass sich die Bank nicht am Markt halten kann. Und so einfach zur Seite wischen kann man diese Bedenken nicht. Tatsächlich ist völlig unklar, ob sich das künftige Geschäftsmodell trägt, ob die Nord/LB starke Partner findet.

Ein Blick in die Vergangenheit macht auch nicht gerade Mut: Der Staat rettete vor zehn Jahren die Commerzbank vor der Pleite – gesund und profitabel ist sie noch lange nicht. Und die EU versicherte nach der Finanzkrise, dass nie wieder ein Staat eine Bank retten wird. Stattdessen sollten Aktionäre, Anleihegläubiger und der Bankenrettungsfonds ran.

Man muss bilanzieren: Das hat nicht geklappt. Es werden weiter Banken gerettet. In Italien, in Großbritannien und nun eben auch in Niedersachsen. Das zeigt: Der Finanzsektor lässt sich nicht von der Politik kontrollieren.

Die Wahrheit ist aber auch: Es gibt keine Alternative zu einer Rettung. Die Folgen wären verheerend, würde die Politik die Nord/LB fallen lassen. Sparkassen und Kleinsparer würden in einen Strudel geraten, dessen zerstörerische Kraft niemand einzuschätzen mag – der Sog würde noch viel teurer werden als die 6,8 Milliarden Euro.

Von christian lomoth