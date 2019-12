EU genehmigt Finanzspritze für Nord/LB

HANNOVER

Das Warten hat endlich ein Ende: Die EU-Kommission hat am Donnerstag grünes Licht für den milliardenschweren Rettungsplan für die Nord/LB gegeben. Das teilte das Niedersächsische Finanzministerium am Abend mit. Die geplante Finanzspritze von rund 3,6 Milliarden Euro sei mit dem Wettbewerbsrecht vereinbar, hat Brüssel entschieden. Der Kapitalisierungsplan entspreche „in allen Punkten“ dem Wettbewerbsrecht, Auflagen seien mit der Entscheidung nicht verbunden, hieß es in einer Mitteilung des Finanzministeriums.

Zufriedener Finanzminister

„Das ist ein großer Meilenstein auf unserem Weg zum Erhalt der Nord/LB“, sagte Finanzminister Reinhold Hilbers. Man habe in den vergangenen Monaten „intensive und konstruktive Gespräche“ mit der EU-Kommission über die Fortentwicklung der niedersächsischen Landesbank geführt. „Ich bin davon überzeugt, dass wir ein Konzept für eine wirtschaftlich starke und gesunde Bank entwickelt haben, so dass sich unser Investment auszahlen wird“, so der CDU-Politiker.

Die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie die Sparkassen-Gruppe wollen der angeschlagenen Nord/LB mit 3,6 Milliarden Euro frischem Geld wieder auf die Beine helfen. Die Landesbank war wegen fauler Schiffskredite in Schieflage geraten. Zwischenzeitlich war deswegen auch der Einstieg eines Finanzinvestors erwogen worden. Für das Jahr 2019 rechnet die Bank wegen der Belastungen mit einem Verlust.

Niedersachsen trägt Hauptlast

Niedersachsen wird als Haupteigentümer die Hauptlast von rund 2,3 Milliarden Euro tragen, Sachsen-Anhalt zahlt knapp 200 Millionen Euro, die Sparkassen 1,1 Milliarden. Das Land übernimmt zudem Garantien in Höhe von bis zu 5,1 Milliarden Euro. Das Geld soll benutzt werden, um die Kernkapitalquote der Landesbank zu verbessern. Zuletzt lag der Wert bei 6,53 Prozent, künftig soll die Kernkapitalquote auf 14 Prozent steigen. Unter Aufsehern gilt eine harte Kernkapitalquote von 5,5 Prozent als das Minimum, das Banken unter Stress noch vorweisen sollten.

Dazu wird die Nord/LB auch umgebaut: Die Zahl der Mitarbeiter soll bis 2024 von derzeit knapp 5450 auf 2800 bis 3000 Vollzeitstellen sinken, zudem wird die Bilanzsumme von 154 auf 95 Milliarden reduziert. Aus dem Geschäftsfeld Schiffskredite zieht man sich vollständig zurück.

Zeit drängt

Allerdings drängt die Zeit: Die Kapitalspritze soll bis zum Ende des Jahres fließen, es müssen aber noch eine Reihe von Formalitäten abgewickelt werden – unter anderem ist die Zustimmung der Landtage von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt notwendig, auch ein Staatsvertrag zwischen den Ländern muss noch unterzeichnet werden. Die Vertragsunterzeichnung ist nun für kommende Woche geplant, nach einem konkreten Termin wird aktuell gesucht. Somit könne der niedersächsische Landtag bei seiner Sitzung am 16. Dezember über das Rettungspaket abstimmen, hieß es. „Vorbehaltlich der Zustimmung des Parlaments wäre Niedersachsen dann am 19. oder 20. Dezember zahlungsbereit“, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Man gehe davon aus, dass auch das Land Sachsen-Anhalt noch in diesem Jahr entsprechende Schritte einleite.

Die Rettung der Nord/LB hängt deutlich hinter dem Zeitplan her: Ursprünglich sollte das Geld bereits im September fließen, doch die EU ließ sich Zeit mit der Entscheidung. EU-Kommissarin Margrethe Vestager sagte nun, dass der Staat zu Bedingungen investiere, „die auch ein privater Eigentümer akzeptiert hätte“. Dies stehe im Einklang mit den EU-Beihilfevorschriften.

Von INKEN HÄGERMANN